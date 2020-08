Rufbus geht in Salem an den Start

Am neuen Rathaus ist am Montag der offizielle Startschuss für den bedarfsorientierten „emma“-Rufbus erfolgt. Damit hat Salem einen wichtigen Schritt zum weiteren Ausbau und zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Gemeinde gemacht. Der Rufbus ist ein zusätzlich zum Linienverkehr einsetzbares Fahrzeug, das bei Bedarf fährt und in dem bis zu fünf, später sechs Personen, transportiert werden können. Dabei kooperiert die Gemeinde mit dem Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo), zudem fördert der Landkreis Bodensee das Projekt.

Bereits mehrfach habe der Gemeinderat über eine Verbesserung des ÖPNV-Angebotes beraten, erklärte Bürgermeister Manfred Härle. Das will die Gemeinde in einem Drei-Säulen-Modell umsetzen. Die erste Säule, der Linzgau-Shuttle für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, fährt bereits seit dem vergangenen Herbst und wird vom Bürgerbusverein Salem mit ehrenamtlichen Fahrern betrieben. Die zweite Säule, eine Mitfahrplattform, konnte aufgrund der Corona-Einschränkungen erst zum jetzigen Zeitpunkt gestartet werden. Ziel sei es, den Bürgern aller Ortsteile ein deutlich verbessertes Nahverkehrsangebot zu machen.

Das Projekt „emma“-Rufbus sei passend für die Flächengemeinde entwickelt worden, erklärte Härle. Dabei wurde die Gemeinde vom Überlinger Busunternehmen Morath unterstützt, das auch den Bus betreibt. Bodo stellt die Logistik für das Buchungsportal zur Verfügung und sorgt für die Einbindung in den Verkehrsverbund. Die Betriebszeiten des Rufbusses sind Montag bis Freitag, von 8 bis 20 Uhr. Mitfahren kann jeder, die Fahrt muss mindestens 60 Minuten vor Abfahrt angemeldet werden. Die Buchung erfolgt per Telefon oder über die Bodo-App. Die einzelne Fahrt kostet einen Euro. Der reguläre Bodo-Preis ist 2,30 Euro, sodass die Gemeinde jede Fahrt mit 1,30 Euro bezuschusst. Ein Teil davon wird vom Landkreis übernommen.

In den Teilorten gibt es gekennzeichnete Haltestellen, dabei sind auch die kleinen Ortsteile, wie Altenbeuren, Baufnang, Obersten-, Mittelsten- und Unterstenweiler, Grasbeuren, Buggensegel, Rickenbach und Tüfingen. Insgesamt wurden 14 neue Haltestellen für den „emma“-Rufbus geschaffen, bei einigen erfolgt die Ausrüstung erst in den nächsten Tagen. In Salem bedeutet emma: elektrisch mobil mit Anschluss. Der Rufbus tankt Strom aus erneuerbarer Energie. Jetzt sei es wichtig, dass die Bürger dieses Angebot annehmen und fleißig nutzen, meinte der Bürgermeister.