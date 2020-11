Roger Hodgson: Konzert in Salem fällt aus

Das Konzert von Roger Hodgson (Supertramp) auf Schloss Salem, das bereits vom 7. August 2020 auf den 6. August 2021 verschoben worden war, ist nun doch komplett abgesagt worden. Dies teilt Konzert-Veranstalter Allgäu-Concerts mit.

Mit einer persönlichen Botschaft richtet sich der Hodgson in der Mitteilung an seine Fans: „Leider müssen wir, sehr zum Leidwesen von uns allen und unseren Veranstaltern, unsere gesamte Welt-Tournee 2021 absagen. Wie Sie alle hatten wir gehofft, dass Covid-19 inzwischen unter Kontrolle gebracht werden könnte. Die Aussichten für den Sommer 2021 sind zwar gut, aber wir müssten bereits jetzt mit der Planung unserer umfassenden Tournee beginnen. Dies ist uns aufgrund der Corona-Pandemie momentan nicht möglich. Deswegen müssen wir bereits jetzt unsere Konzerte für 2021 absagen. Ich bin zutiefst enttäuscht, aber mir ist klar, dass dies außerhalb unserer Kontrolle liegt. Die Sicherheit aller muss momentan an erster Stelle stehen.“ Die Rückabwicklung werde in etwa zwei Wochen beginnen, schreibt Allgäu-Concerts weiter. Tickets können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.