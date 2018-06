Rickenbacher Hennen prämieren die besten Hüte

Vieles zum Lachen und zum Schmunzeln hat es beim närrischen Kaffeekränzle in Rickenbach gegeben. Zu Kaffee, Kuchen und dem ein oder anderen Gläschen Sekt unterhielten Gäste aus Nah und Fern die Narrengesellschaft. So zeigten zum Beispiel die „Flashboots Linedancers“, wie man richtig tanzt, und bei den vorgetragenen Büttenreden und Sketchen diverser anderer närrischer Gestalten konnte man nicht anders als Tränen lachen. „Das Ungezwungene, Dörfliche ist das Schöne“, erklärte Narrenpräsident Wolfgang Köhler die lose und vorher nicht geplante Programmfolge. Jeder kann, niemand muss, lautet die Devise seit jeher. Höhepunkt war auch dieses Mal wieder neben dem Auftritt des Männerballetts die Hutprämierung, die seit ein paar Jahren fester Bestandteil des Kaffeekränzchens ist. In diesem Jahr bestand die Jury aus dem Küchenteam, das die besten Hüte einfach aus den Reihen der Gäste herauspickte und dann genau begutachtete. (mas)