Rickenbach bekommt einen neuen Spielplatz

Der Spielplatz in Rickenbach soll komplett saniert werden. Die entsprechenden Plänen haben die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Dienstagabend mit zwei Stimmenthaltungen abgesegnet.

Der Spielplatz, der vor einigen Jahren komplett in Eigenleistung von der Dorfgemeinschaft erschaffen wurde, soll bis zum Frühling komplett neu gestaltet werden. Die Planung und Neugestaltung übernimmt die Firma Cucumaz aus Wiggensbach im Allgäu, die bereits vier Spielplätze in Salem neu gestaltet und saniert hat. Rund 62500 Euro kostet der neue Spielplatz am Sandäckerweg, der bereits im April fertiggestellt sein könnte.

Bevor die Mitglieder des Gremiums über die Vergabe des Auftrages abstimmten, gab es ausführliche Diskussionen über die gestiegenen Kosten des Projekts. Ursprünglich waren im Vermögenshaushalt für den neuen Spielplatz lediglich 50000 Euro eingeplant. „Die Entwürfe sind für das Auge eines Erwachsenen sehr schön. Doch einige Design-Elemente halte ich nicht für notwendig. Ich hätte eine einfachere Variante bevorzugt und finde es schade, dass der Rahmen von 50000 gesprengt wurde“, sagte Ralf Gagliardi (GoL). Auch Ursula Hefler von den Freien Wählern merkte an, dass sie das vorgestellte Modell schön finde, dass mehr als 62000 Euro ein stolzer Preis seien und man eventuell überlegen könne, das ein oder andere Element wegzulassen, um Kosten zu sparen. Bürgermeister Manfred Härle entgegnete der Kritik: „Das Geld ist hier gut angelegt und wir haben uns bewusst für die Firma Cucumaz entschieden, um keinen Spielplatz von der Stange zu bekommen“, sagte Härle.

Bisherige Spielgeräte sind in die Jahre gekommen

Auch Franz Jehle von der CDU betonte, dass es doch normal sei, dass die Planungskosten und die tatsächlichen Kosten, die vorher im Haushalt eingeplant wurden, bei manchen Projekten nicht übereinstimmen. „Dafür liegen wir dann bei anderen Projekten wieder deutlich unter unserem Budget. Wenn wir jetzt Geräte wieder wegnehmen, wäre das für mich nur eine halbe Sache“, sagte Jehle. Auch Bauamtsleiter Elmar Skurka betonte, dass er ungern ein einzelnes Element aus den bisherigen Plänen herausnehmen wolle. „Bisher ist die Qualität der Firma Cucumaz sehr gut gewesen. Der Vorteil ist, dass die komplette Planung, der Aufbau und die Abnahme komplett von dem Unternehmen übernommen wird. Der Bauhof muss lediglich noch die Altgeräte entsorgen und sich um die Bepflanzung kümmern“, sagte Skurka. Der bisherige Spielplatz und die Geräte seien ziemlich in die Jahre gekommen und es habe vor Ort Sanierungsbedarf gegeben, so der Bauamtsleiter. Die Firma Cucumaz hat bereits die Spielplätze an der Grundschule in Beuren, in den Kindergärten Kleiner Brühl und Fohrenbühl in Mimmenhausen sowie zuletzt den Spielplatz in Tüfingen gebaut. Für den Spielplatz am Sandäckerweg würden bereits die Produktionen der Spielgeräte laufen, so Skurka. Gestaltet werden soll der Spielplatz unter dem Motto „Rickenbacher Riesenhennen“. Auf dem gesamten Gelände wird dieses Thema mit kleinen Details und Spielmöglichkeiten rund um das Motto verwirklicht. So gibt es im Sandkasten eine Henne, die von oben mit Sand gefüllt werden kann. Der „Rutschhennenhügel“ ist für die Kinder über einen Aufgang zu erreichen, der im Stil einer Hennenleiter entworfen wird. Auch das Kletterelement in der Mitte des Spielplatzes wird die Gestalt einer großen Henne haben. Zudem wird der Spielplatz mit einer „Nestschaukel“ und einer Balkenwippe vervollständigt.

Bei kommenden Projekten auch Gegenangebot einholen

Neben den Diskussionen über die gestiegenen Kosten für den Spielplatz bemängelten auch einige der Gemeinderäte, dass man bei der zukünftigen Vergabe der Neugestaltung von Spielplätzen auch Angebote von weiteren Unternehmen einholen solle und nicht nur von der Firma Cucumaz. „Ich würde mir ein Gegenangebot für den nächsten Spielplatz wünschen“, sagte Henriette Fiedler von den Freien Wählern. Bauamtsleiter Elmar Skurka zeigte in einer Präsentation, dass die Verwaltung vorab durchaus die Preise von Cucumaz mit „Katalogware“ verglichen habe. „Das Angebot der Firma Cucumaz ist bis auf ein paar Euro Unterschied auf jeden Fall vergleichbar mit Katalogware“, so Skurka.

Ortsreferent Walter Waggershauser merkte an, dass sich die Rickenbacher bereits sehr auf den neuen Spielplatz freuen würden. „Bei der Präsentation der Pläne war die Dorfgemeinschaft begeistert. Es ist ein sehr gelungenes Modell“, sagte Waggershauser.