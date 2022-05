Rettungswagen im Einsatz: Autofahrer hängt sich dran und fährt direkt hinterher

Ein Autofahrer hat die schnelle Fahrt eines Rettungswagens von Salem nach Ravensburg ausgenutzt und ist direkt hinter dem Einsatzwagen hergefahren, wie die Polizei berichtet.

Der Rettungswagen war demnach am Donnerstag gegen 18 Uhr von Salem nach Ravensburg in die Oberschwabenklinik unterwegs. Die schnelle Verlegung einer Patientin in die OSK Ravensburg habe die Verwendung von Blaulicht und Martinshorn notwendig gemacht.

Bei Rot über Kreuzungen und dem Rettungswagen zu dicht aufgefahren

Der Fahrer eines schwarzen Skoda nutzte dies laut Polizeibericht aus und hängte sich an den Rettungswagen an. Er überschritt demnach mit diesem die Höchstgeschwindigkeit, fuhr mit diesem bei Rot in Kreuzungen ein, behinderte andere Verkehrsteilnehmer und fuhr dem Rettungswagen zu dicht auf.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Skoda-Fahrer wegen Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen, die den Vorfall beobachteten haben oder Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 803 3333, in Verbindung zu setzen.