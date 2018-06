Ratsmitglieder stimmen für Stichstraße

Ein bereits im Gemeinderat diskutierter Antrag kam bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend erneut auf den Tisch: Sechs Mitglieder des Gemeinderates hatten im November einen Antrag gestellt, erneut über die Erschließung des Baugebiets „Neufrach-Ort“ mit einer Stichstraße zu abzustimmen. Die Abstimmung darüber erfolgte am Dienstagabend und fiel mit 13 Prostimmen, zwei Enthaltungen und vier Gegenstimmen zugunsten der Stichstraße aus.

Bereits im Januar war im Rat darüber diskutiert worden, ob bei der Erschließung des Wohngebiets eine Ringstraße oder eine Stichstraße, also eine Art Sackgasse, die bessere Lösung wäre. Im Rahmen einer Öffentlichkeitsbeteiligung wurden Stellungsnahmen von Bürgern vorgebracht, die Bedenken gegen die Erschließung des Baugebiets über nur eine Zufahrt an der Aachstraße vorbrachten und die Anlegung einer Ringstraße anregten. Nach eingehender Diskussion wurde von Seiten der Verwaltung der Antrag gestellt, die Erschließung des Baugebiets über eine Stichstraße vorzunehmen. Der Gemeinderat entschied sich damals aber bei einer Patt-Abstimmung gegen die Sackgassen-Lösung und für eine Ringstraße. Nun brachten sechs Gemeinderatsmitglieder, Ursula Hefler (FWV), Henriette Fiedler (FWV), Elisabeth Straub (FWV), Franz Jehle (CDU), Peter Frick (CDU) und Mathilde Schlegel (CDU), das Thema erneut auf die Tagesordnung. Grund war ein Gutachten des Ingenieurbüros Langenbach, das eine höhere Lärmbelastung durch die Längsstellung der Häuser nahelegte.

„Ich war schon immer für eine Stichstraße, eine Sackgasse hat einfach Vorteile, was die Wohnqualität betrifft“, sagte Franz Jehle. „Wir brauchen die Ringstraße, damit der Verkehr fließen kann“, entgegnete Josef Kamuf (CDU) angesichts der problematischen Parksituation an der Aachstraße. „Den Lärm haben wir sowieso, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Position der Häuser da einen Unterschied macht.“ Bürgermeister Manfred Härle, der sich damals für die Stichstraße ausgesprochen hatte, gab zu, dass man auch mit einer Ringstraße Lärmschutz betreiben könne, wenn man die Häuser entsprechend platziere. „Wir haben den Investor und Erschließungsträger um eine attraktive Entwurfsplanung gebeten“, so Härle. Doch der Bitte sei nicht Folge geleistet worden. Elisabeth Straub (FWV): „Potenzielle Bewohner sind durch die Bahnstrecke ohnehin schon geplagt“, so die Gemeinderätin, die sich deswegen gegen eine Ringstraße mit Durchgangsverkehr aussprach.

Laut Gemeindeordnung kann ein Verhandlungspunkt erneut auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn dieser nicht in den letzten sechs Monaten diskutiert wurde und das Anliegen von mindestens einem Viertel der Ratsmitglieder angeregt wird, wie in jenem Fall.