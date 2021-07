Radfahrerin von Auto erfasst

Eine 71-jährige Radlerin ist am Montag gegen 13.15 Uhr in der Markdorfer Straße in Salem von einem Auto erfasst worden. Sie verletzte sich bei dem Unfall leicht, teilt die Polizei mit.

Ein 25-jähriger Autofahrer hatte die Frau beim Verlassen des Kreisverkehrs nicht gesehen, die gerade die Straße überquerte. Durch die Kollision stürzte die 71-Jährige zu Boden und zog sich Schmerzen im Handgelenk sowie eine Kopfplatzwunde zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.