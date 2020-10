Radfahrer wird schwer am Kopf verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 26-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr auf dem landwirtschaftlichen Weg parallel der Bahnlinie zwischen Bermatingen und Neufrach zugezogen. Die Polizei berichtet, dass der Radler im Bereich der Bahnunterführung zur Abzweigung nach Mittelstenweiler zu schnell in eine unübersichtliche Kurve in Richtung Neufrach fuhr und dabei einen ordnungsgemäß auf dem Weg entgegenkommenden Lastwagen übersah. Der 26-Jährige kollidierte mit der linken Seite des Lastwagens und stürzte in den Grünstreifen. Da er keinen Fahrradhelm trug, wurde er schwer am Kopf und im Gesicht verletzt. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.