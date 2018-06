Radelnd die Welt verbessern

Patrick Scholz aus Buggensegel bricht im August zu einer ganz besonderen Reise auf: Mit dem Fahrrad will er die Welt bereisen. Und dabei obendrein Gutes tun. Wann er ins beschauliche Salem zurückkehrt, ist ungewiss.

24 Jahre ist Patrick Scholz alt, aber er weiß, was er will. Die Welt sehen, Kulturen erleben, Menschen treffen, die Welt verändern, sie verbessern. 2011 hatte er dazu bereits Gelegenheit, wurde von dem Fotografen und Ehrenbotschafter Kenias, Hartmut Fiebig, eingeladen, ihn nach Kenia zu begleiten, um dort ein Hilfsprojekt auf die Beine zu stellen. Innerhalb von nur zwei Wochen gab er alles auf, sein ganzes „bequemes Leben“: Er verkaufte sein Auto, verabschiedete sich von seiner Freundin und kündigte sein Gewerbe. Denn der 24-Jährige ist bereits seit fünf Jahren als Fotograf, Musiker, Musiklehrer und Baumkletterer selbstständig.

Projekte anschieben

In Afrika arbeitete er mehrere Monate für das Projekt „50 Treasures of Kenia“. Dabei hatte er unter anderem ein paar Wochen Zeit, das Land auf eigene Faust zu erkunden und stieß dabei auf eine Schule nicht weit von Mombasa, wo etwa 30 Kinder von nur einem Lehrer in einfachsten Verhältnissen unterrichtet wurden. Er freundete sich mit dem Lehrer und dem Rektor an, und beschloss, ihnen zu helfen. Daheim in Deutschland sammelte er durch Straßenmusik sowie den Verkauf von Fotos, Bildern und CD Spenden. Inzwischen werden an der Schule 400 Kinder in einem neuen Gebäude von ausreichend Lehrern unterrichtet, es wurde ein Waisenhaus gebaut, eine Wasserleitung verlegt, eine Hühnerfarm eingerichtet und für eine bessere medizinische Versorgung gesorgt. Patrick Scholz ist stolz, seinen Teil dazu beigetragen zu haben und hat bei diesem „Prototyp-Projekt“ eines gelernt: „Wenn man ein Projekt anschiebt, und genügend Partner findet, läuft es beinahe von selbst und wächst weiter, auch, wenn ich mich wieder rausnehme.“

Und dieses Prinzip will Patrick Scholz weltweit anwenden. Darum will er auf seiner Radtour die Augen offen halten nach kleinen Projekten wie Krankenhäusern, Schulen, Waisenhäusern, Pflegeheimen und dann vor Ort einige Wochen bleiben, um abzuschätzen, ob Hilfe möglich und die Verantwortlichen vertrauensvoll sind. Wenn das der Fall ist, will er wieder Sponsoren suchen, Websiten erstellen, mit Diavorträgen in der Region auf das Projekt aufmerksam machen. Und wenn es läuft, sich zurückziehen und weiterradeln. Zum nächsten Projekt.

Seine erste Anlaufstation ist Indonesien. Eine grobe Route hat er, aber er will sich Raum für Spontaneität bewahren, sich nicht allzu sehr festlegen. Denn er will die Menschen kennenlernen, alles in sich aufnehmen. Und genau deshalb fährt er auch mit dem Rad, „weil dann nichts zwischen mir und der Natur ist“. 24 Stunden draußen sein ist sein Motto, darum – und weil es kostengünstig ist – will er im Zelt schlafen. Denn so eine Reise kostet, auch wenn man die Anforderungen auf ein Minimum herunterschraubt, eben Geld. Ein paar Rücklagen hat er sich angelegt, will im Zweifelsfall arbeiten, aber seine Zeit lieber den Menschen widmen, die seine Hilfe benötigen. Und natürlich radeln. Darum sucht er nach Sponsoren, die ihn zum einen mit Materialspenden, aber vor allem mit Geldspenden unterstützen.

Straßenmusiker unterstützen

Unterstützen will Patrick Scholz auf seiner Reise auch Straßenmusiker. Denn viele von ihnen hätten nicht das Geld, um CD produzieren zu lassen, und so sterbe ihre Musik im Zweifelsfall mit ihnen. Und das will der Salemer verhindern, indem er Musikern anbietet, mit einem mobilen Audiorecorder ihre Songs in gewohntem Umfeld aufzunehmen, und vor Ort ein paar CD produzieren zu lassen. „Das dient dann gleich als Soundtrack für meinen Diavortrag, den ich nach meiner Reise halten will.“

Am 1. August geht es los

Viel vorzubereiten gibt es noch, bevor es am 1. August losgehen soll. Doch Patrick Scholz will seinen Reisestart nicht noch einmal verschieben. Seitdem seine Mutter vor ein paar Jahren an Krebs erkrankte, hat er eine andere Sicht auf die Dinge: „Alles kann sich wahnsinnig schnell verändern, man weiß nie, was in einem Jahr ist. Ich muss unbedingt weg, sonst fällt mir das Dach auf den Kopf.“

Zu zweit ist es einfacher:

Zu zweit ist eine solche Weltreise viel einfacher. Daher wird Patrick Scholz gemeinsam mit Manuel Doser aus Schnetzenhausen starten. Der 21-Jährige will ebenfalls die Welt bereisen, und auch er hat eine Mission. Er will 360-Grad-Aufnahmen von den großen Sehenswürdigkeiten und den schönsten Plätzen dieser Welt machen. Bei Vorträgen will er die Zuschauer dann mit an diese Plätze nehmen, indem er vier Leinwände aufstellt, und die Besucher sozusagen mitten hinein setzt. So will er auch denjenigen die Chance geben, die Welt zu erkunden, die es vielleicht aufgrund von körperlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht können.

Über seinen Facebook-Aufruf sind er und Patrick Scholz zusammengekommen. Doch voraussichtlich werden sie nicht die ganze Zeit zusammenbleiben, sondern sich immer mal wieder trennen und sich später wieder treffen. „Mit dem Fahrrad ist man viel langsamer unterwegs, so kommt man auch durch die kleinsten Dörfer“, begründet Manuel Doser seinen Entschluss, die Länder dieser Welt auf dem Zweirad zu erkunden. Er will sich diesen Traum unbedingt erfüllen, bevor etwas dazwischenkommt, ein Baby beispielsweise, wie er lachend anbringt. Dafür muss seine Freundin, die er seit zwei Jahren hat, auch eine ganze Weile auf ihn verzichten. 24 Monate will er unterwegs sein, doch ob er dann auch wirklich nach Hause kommt, kann er jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen. „Es ist nur ein Bruchteil von meinem Leben, von dem ich aber immer zehren werde.“ Er findet, dass die Menschen ihr Leben im Hier und Jetzt viel zu wenig auskosten und sich viel zu große Sorgen um die Zukunft machen.

Kontakt zu Patrick Scholz gibt es unter 01573/0363091, info@patrickscholz-photodesign.de oder im Internet unter

www.social-cycling.de

www.facebook.com/SocialCyclingTheWorld