Problem: Jugendleiter fürchtet um Jugendarbeit

Unterm Strich sei das vergangene Jahr, ein sehr befriedigendes Jahr gewesen, sagt der erste Vorstand des FC Rot Weiß Salem Stefan Steinhauer. Sportlich, Gesellschaftlich und Finanziell stehe der Verein sehr gut da.

Bei der Mithilfe der Vereinsmitglieder ist der Vorstand allerdings nicht ganz so gut gestimmt. Noch immer fehle ein Stadionsprecher, Kartenverkäufer oder Ordnungsdienst, um nur drei der acht Punkte zu nennen, bei denen es aus Sicht des Vorstandes an Mithilfe mangelt. „Das lastet alles auf den Schultern der Vorstandschaf“, ärgert sich Steinhauer. „Wir acht und ihr vierzig, bilden den Verein“, appelliert er an die Fußballer. Auch um die zweite Mannschaft fürchtet der Vorstand. Während der letzten Sommerpause seien viele der Spieler aus der zweiten Mannschaft ausgetreten, teils mit „merkwürdigen“ Begründungen. Derzeit muss die zweite Mannschaft um den Abstieg fürchten.

Positiv bewertet er die sportliche Leistung der ersten Mannschaft. „Die sind zu einer richtigen Einheit zusammengewachsen“, lobt der Vorstand. Sie konnten die ihre Abwärtsspirale beenden und stehen im Pokalhalbfinale Aach-Eigeltingen gegenüber. Allerdings ein Auswärtsspiel, denn in der Rückrunde sind ist der FC Rot Weiß Salem bei Heimspielen bisher noch ungeschlagen.

Auch bei der Jugend bahnen sich Probleme an. Durch Ganztagesschule und G8 würden immer weniger Jugendliche in den Verein eintreten, auch bei den Trainern und Betreuern mangelt es an Freiwilligen. „Die Jugendarbeit ist mit so wenig Personen auf Dauer nicht mehr durchführbar“, so Jugendleiter Uwe Koester. Er fürchte darum, das die bisherigen Trainer ihr Engagement zurückfahren, wenn sich nicht mehr Mitglieder dazu bereit erklären sich in die Jugendarbeit einzubringen.

Kritik gab es auf der Hauptversammlung auch von Gemeinderat Peter Frick. Er vermisse die Jugendlichen in den „drei Säulen“ – Sportliche Ambition, Gesellschaftliches und Finanzielles – auf denen der Verein laut Vorstand basiert. Denn, so Frick, als Verein müsse man auch auf die Jugend bauen. Er habe den Eindruck, dass es bei den sportlichen Ambitionen hauptsächlich um die erste Mannschaft gehe.

„Die erste Mannschaft ist unser sportliches Aushängeschild“, hält Steinhauer entgegen. Für sportlichen Erfolg sei die Nachhaltigkeit in der Jugendarbeit besonders wichtig. „und da sind wir auf dem besten Weg.“

Der seit 1976 bestehende Verein feiert dieses Jahr ein kleines Jubiläum. Das nimmt der Verein als Anlass einen neuen sportliche Wettbewerb aus der taufe zu heben. Zusammen mit „Salem Frucht“ findet am Samstag, 25. Juni, ein Fußballturnier statt. Drei Mannschaften werden zusammen antreten. Neben RW Salem kommt der FC Schaffhausen und der Drittligist FC Heidenheim ins Schlossseestadion. (dave)