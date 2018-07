Prächtig: Das Land hat viel mit Salem vor

Es muss in den Nacken gehen – und in die Arme: Renate Volkmer streicht mit einem Pinsel über Kopf an die Decke. Es ist nicht irgendeine Decke: Sie gehört zum Kaisersaal in Schloss Salem. Die Restauratorin arbeitet daran, ein Deckengemälde, das das Pfingstwunder zeigt, in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Ihr Arbeitsplatz ist rund zehn Meter über dem Boden des Saals, auf leicht federnden Gerüstplatten aus Holz und Metall. Die Arbeiten im Kaisersaal sind Teil eines umfangreichen Sanierungspakets des Landes. Seit Baden-Württemberg das Schloss im April 2009 offiziell erworben hat, sind Millionen geflossen – und weitere folgen. Im ersten Bauabschnitt, der noch bis Ende des Jahres dauert, werden sechs Millionen Euro auf Sanierung und Erhaltung verwendet (die SZ berichtete mehrfach). Die nächsten sechs Millionen für Bauabschnitt zwei sind sicher, sagt Baudirektor Peter Moser von Vermögen und Bau Baden-Württemberg.

Das Land hat viel vor mit Schloss Salem: „Wir wollen Salem nicht verwalten, wir wollen es weiterentwickeln“, sagt Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten. Mit einem Drei-Säulen-Prinzip soll Schloss Salem zum unangefochtenen Touristenmagnet der Region werden. Da ist zum einen die kulturhistorische Bedeutung, die mit etwa neuen Führungen vermittelt werden soll. Dann gibt es die Musikvielfalt, die von Klassik bis Pop reicht. Und schließlich wären da noch die Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt oder Gartenmesse. Alles soll es auch weiter geben. Auch der letztes Jahr ins Leben gerufene „Musiksommer“ wird fortgeführt, so Dr. Birgit Rückert, Leiterin der Schlossverwaltung: Am 29. Mai spielt das Tokyo String Quartett in Salem Werke von Mozart, Beethoven und Szymanowski.

Eine kleine Sensation gibt es am 19. Juni: Jon Lord, früher bei Deep Purple an den Keyboards, wird mit Musikern der Popakademie Mannheim auf der Bühne stehen. Lord gilt mit seinem 1969 komponierten Concerto for Group and Orchestra als Begründer des Klassik-Rock-Crossovers. Der Eintritt ist frei, wie auch beim Konzert der Südwestdeutschen Philharmonie gemeinsam mit Pianist Ivo Pogorelich am, Pfingstmontag, 13. April.