Polizisten verhaften 38-Jährigen und finden Drogen

Die Bundespolizei hat am Freitag in Salem einen Mann festgenommen, gegen den mehrere Haftbefehle vorlagen. Die Zivilbeamten seien gleich „doppelt erfolgreich“ gewesen, heißt es im Polizeibericht. Denn in der Wohnung des Mannes seien die Beamten auf mutmaßliche Betäubungsmittel in größerer Menge gestoßen.

Ursache für die Festnahme waren zunächst zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Konstanz wegen Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Göttingen wegen Erschleichen von Leistungen. Auf die Spur des Gesuchten waren die Bundespolizisten in Zusammenarbeit mit Ermittlern des Polizeipräsidiums Ravensburg gekommen, heißt es im Polizeibericht.

Am Freitag in den frühen Morgenstunden suchten die Beamten den 38-Jährigen an seiner Wohnanschrift auf und nahmen ihn fest. Im Rahmen der Festnahme fiel den zivilen Einsatzkräften in der Wohnung des Mannes Geruch auf, der für Betäubungsmittel typisch ist, heißt es. Als sie genauer nachsahen, stießen die Bundespolizisten dann auch auf mutmaßliche Betäubungsmittel. Der Mann stehe im Verdacht, mit den Betäubungsmitteln Handel betrieben zu haben, heißt es.

Die Bundespolizisten übergaben die Beweismittel vor Ort an die Ermittlungsgruppe Rauschgift des Polizeireviers Überlingen, die dafür zuständig ist und nun die Ermittlungen übernommen hat. Auf den Mann kommen nun weitere Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Nach Übergabe brachten die Zivilbeamten der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen in die Justizvollzugsanstalt, da er die geforderten Geldstrafen nicht entrichten konnte. Er muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 159 Tagen verbüßen.