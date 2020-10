Mehr als 100 Personen konnte die Polizei am Sonntag bei der neuen Skateranlage in der Schloßseeallee antreffen. Beamte des Polizeireviers Überlingen machten in einer Lautsprecherdurchsage die einzelnen Gruppen, darunter auch viele Familien, auf die derzeit gültige Corona-Verordnung aufmerksam und sorgten dafür, dass sich die Gruppen auflösten, heißt es im Bericht der Polizei.