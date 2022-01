Pkw kommt von Fahrbahn ab und landet auf Wiese

Glücklicherweise unverletzt blieben die Autoinsassen bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 19.30 Uhr bei Frickingen.

Der 25 Jahre alter Lenker eines hochmotorisierten BMW war laut der Polizei gemeinsam mit seiner 21-jährigen Begleiterin auf der K 7769 in Richtung Großschönach unterwegs. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Wagen im Kurvenbereich zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einem Stationierungszeichen. In der Folge verlor der 25-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte über die Fahrbahn und kam nach links von der Straße ab. Dort flog der BMW über einen kleinen Bachlauf und kam schlussendlich in einer mehrere Meter tiefergelegenen Wiese zum Stehen.

Am Pkw dürfte durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20 000 Euro entstanden sein. Der Fremdschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Da zunächst von einem Unfall mit Verletzten ausgegangen worden war, waren der Rettungsdienst samt Notarzt und die Freiwilligen Feuerwehren aus Owingen, Taisersdorf und Hohenbodmann mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Straße voll gesperrt werden.