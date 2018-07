Pink ist am begehrtesten

Die Festival-Saison ist in vollem Gange. Auch in Salem gibt es dieses Jahr wieder Open-Air-Konzerte. Der Vorverkauf ist in vollem Gange – und Pink ist bereits fast ausverkauft.

Wenn die amerikanische Sängerin Pink am Freitag, 16. Juli, in der historischen Anlage von Schloss Salem auf der Bühne steht, ist Feierstimmung angesagt. Wer dabei sein will, sollte sich ranhalten: Von 11 000 Karten sind noch rund 1000 übrig. Für Pink gibt es in Salem ausschließlich Stehplätze – kein Wunder, denn bei Hits wie „Trouble“, „So what?“ oder dem aktuellen Radio-Kracher „Bad Influence“ würde es ohnehin niemanden lange auf den Stühlen halten. Seit 80 Wochen hält sich Pinks Album „Funhouse“ in den deutschen Albumcharts.

Ähnlich sieht’s bei den norwegischen Pop-Titanen von A-Ha aus. Rund 8000 Fans werden zu deren Auftritt am Sonntag, 18. Juli, in Salem erwartet, noch sind 2000 Tickets zu haben. Es ist eine der letzten Gelegenheiten, die Band live zu erleben. Nach der „Ending on a high note“-Tour ist Schicht bei den Synthiepoppern aus dem hohen Norden. Bei A-Ha haben die Zuschauer die Wahl: Entweder einen Sitzplatz ergattern oder sich vor der Bühne beim Tanzen verausgaben. Dafür sind Stücke wie der ewige Hit „Take on me“ prädestiniert.

Etwas weniger als die Hälfte der Karten für Chris de Burgh ist derweil über die Theke gegangen. Mit um die 5700 Besuchern rechnet man beim Veranstalter Allgäu Concerts, bisher sind 2500 Tickets für das Konzert am Samstag, 21. August, verkauft worden. De Burgh ist nicht zum ersten Mal in Salem, bereits 2005 gastierte er dort. Mit Hits wie „Lady in Red“, „Don’t pay the Ferryman“ oder „High on Emotion“ wird er seine Fans auch anno 2010 beglücken. Es wird ein Konzert, bei dem es gemütlicher zugeht: Der Schlossplatz wird komplett bestuhlt sein.