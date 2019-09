Pflanzaktion bringt nicht nur heimische Bäume in den Salemer Schlosspark

Vor zehn Jahren hat das Land Baden-Württemberg einen Großteil der weitläufigen Anlagen von Kloster und Schloss Salem von der Familie des Markgrafen von Baden übernommen. Da die Landesregierung und das Haus Baden die biologische Vielfalt verstärkt fördern wollen, wurde die Idee geboren, zum zehnjährigen Bestehen insgesamt 100 Bäume im Bereich des Schlosses zu pflanzen. Am Montag legten Bernhard Prinz von Baden, Staatssekretärin Gisela Splett, die beiden Landtagsabgeordneten Martin Hahn und Klaus Hoher und der stellvertretende Landrat Christoph Keckeisen selbst Hand an.

Die Umsetzung des Konzeptes „100 Bäume zum zehnjährigen Jubiläum“ wurde da nämlich gestartet. Zum Pflanzen des ersten Baumes war Finanz-Staatssekretärin Gisela Splett gekommen. Der Klimawandel sei auch in der Region ein Problem. Trockenheit, ein absinkender Grundwasserspiegel und heiße Sommer setzen auch den Bäumen rund um das Salemer Schloss merklich zu. Ein Gebäude könne man sanieren, ein alter Baum, der abstirbt, sei verloren, stellte Splett fest. In den Grünanlagen von Schlössern im Land Baden-Württemberg sei der Baumbestand in die Jahre gekommen und es sei wichtig, rechtzeitig neue Bäume zu pflanzen.

Alter Baumbestand ist „ein Segen“

In den vergangenen zehn Jahren seien erhebliche Finanzmittel in den Erhalt der Gebäude der Schloss- und Klosteranlage geflossen. Gleichzeitig wurde die Anlage auch für die Besucher attraktiver gestaltet, sodass im vergangenen Jahr 125 000 Gäste nach Salem kamen. Der alte Baumbestand, unter anderem mit Zedern, Ginkgo- und Mammutbaum seien ein Segen für die Schlossanlage, stellte die Staatssekretärin fest, deshalb gelte es rechtzeitig nach zu pflanzen.

Gestartet wurde am Montag mit einem Schwarznuss-Baum, der vor dem Münster bereits in der Pflanzgrube auf fleißigen „Gärtner“ wartete. Das Exemplar habe schon Blätter gehabt, stellte Splett lachend fest, die leeren Zweige reckten sich in den Salemer Himmel. Die Schwarznuss wird 25 bis 30 Meter hoch, stammt aus Nordamerika und ist sehr widerstandsfähig, sagte Splett. Die Nüsse seien essbar, allerdings sehr hart. Eigentlich soll sich die Pflanzaktion auf heimische Bäume konzentrieren, aber Exoten seien bereits jetzt in Salem zu finden. Weitere Bäume, wie beispielsweise Spitzahorn, Rotbuche, Eberesche und Rosskastanie nannte Splett als Beispiele für die anstehenden Pflanzungen.

Besondere Anlässe

Zehn Jahre seien keine Zeit für das Haus Baden, stellte Bernhard Prinz von Baden fest. In der Zeit sei viel investiert worden, und es sei etwas Gutes entstanden. Salem blicke in eine gute Zukunft. In seiner Familie sei es üblich zu jedem besonderen Anlass einen Baum zu pflanzen, so sei zu seiner Hochzeit ein Ginkgo gepflanzt worden. Bäume leben und wachsen und haben eine andere Halbwertzeit als Güter, Ereignisse und Menschen. In den vergangenen Jahren habe sich das Land als stabiler und gesunder Stamm für Salem erwiesen, sodass es weiterbestehen kann.