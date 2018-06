Pfingstweid-Neubau: Land fördert mit 672566 Euro

Sozialministerin Katrin Altpeter hat am Mittwoch rund 8,2 Millionen Euro für die Modernisierung von Behinderteneinrichtungen und den Ausbau gemeindenaher Wohnformen im Land freigegeben. Auch die Diakonie Pfingstweid, die 2016 in Mimmenhausen ein neues Gebäude für 18 Menschen mit geistiger Behinderung baut, profitiert davon und erhält 672566 Euro für den Neubau.

Die Freude in Pfingstweid über den Erhalt der Förderung ist groß, wobei die Diakonie mit dem Geld aus Stuttgart bereits gerechnet hat, wie Thomas Edelbluth, kaufmännischer Vorstand bei Pfingstweid, der Schwäbischen Zeitung sagte. „Da es sich um eine Verlagerung einer stationären Einrichtung handelt, war klar, dass es eine Landesförderung gibt“, erklärte Edelbluth. Das Projekt in Mimmenhausen ist nicht das einzige Vorhaben im Bodenseekreis, das Mittel aus Stuttgart erhält: Auch ein von der Stiftung Liebenau in Oberteuringen geplantes Wohnhau bekommt 298918 Euro. Insgesamt fördert das Land Baden-Württemberg Baumaßnahmen an Behinderteneinrichtungen mit 8,2 Millionen Euro. Die weiteren Wohn- und Werkstattprojekte liegen in den Stadt- und Landkreisen Stuttgart, Ravensburg, Konstanz , Hohenlohekreis, Rein-Neckar-Kreis, Freudenstadt, Göppingen, Ortenaukreis, Schwarzwald-Baar-Kreis, Reutlingen und Ostalbkreis.

Mit dem Bau in Mimmenhausen, in dem 18 Menschen mit geistiger Behinderung wohnen sollen, könnte schon nach dem Winter begonnen werden. „Wenn alles gutgeht starten wir im April 2016“, sagte Edelbluth. In den kommenden Wochen soll aber zunächst das alte Gebäude abgerissen und entfernt werden.

Mit den 672566 Euro werden allerdings nicht alle Kosten des Bauvorhabens in Mimmenhausen gedeckt. Die Diakonie Pfingstweid rechnet insgesamt mit Ausgaben von etwa 1,5 Millionen Euro. Weitere 250000 Euro Fördermittel erwartet Thomas Edelbluth von der Aktion Mensch. Ferner dienten der Finanzierung ein Investitionskostenbeitrag. „Den Rest der Kosten trägt dann die Diakonie“, sagte Edelbluth.

Die 8,2 Millionen Euro aus Haushaltsmitteln des Landes und Ausgleichsabgabemitteln sind dazu gedacht, dass 21 Baumaßnahmen in Wohnheimen und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen verwirklicht werden, heißt es vonseiten des Sozialministeriums. Insgesamt stehen in diesem Jahr für das in mehreren Tranchen ausgezahlte Förderprogramm rund 20,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Seit Inkrafttreten der UN-Behindertenkonvention im Jahr 2009 liegt der Schwerpunkt der Behindertenhilfe auf Selbstbestimmung und Teilhabe. Demnach haben auch Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft ein Wunsch- und Wahlrecht. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Menschen mit und ohne Behinderungen trotz unterschiedlicher Voraussetzungen und Fähigkeiten gemeinsam in den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg leben, lernen, wohnen, arbeiten und die Freizeit verbringen können.

Seit dem Inkrafttreten des Übereinkommens hat das Land bereits einige weitreichende Schritte zu seiner Umsetzung unternommen. Sie sind eingeflossen in den im Juni 2015 vom Kabinett beschlossenen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Baden-Württemberg. Der rund 250 Seiten umfassende Aktionsplan listet 230 Maßnahmenvorschläge in verschiedenen Handlungsfeldern wie Bildung, Gesundheit sowie Arbeit und Beschäftigung auf, mit denen die Landesregierung die Inklusion fördern will.