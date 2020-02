Peter Maffay spielt im Sommer 2021 in Salem

Peter Maffay kommt im Sommer 2021 nach Salem. Sein Auftritt am Sonntag, 8. August, wird der Auftakt der Open-Air-Konzerte am Schloss Salem sein, schreibt die Agentur Allgäu Concerts in einer Pressemitteilung. Der Presale startet morgen, Mittwoch, 26. Februar, der reguläre Vorverkauft dann am Freitag, 28. Februar.

Unter dem Motto „Bock auf Rock“ setzen Peter Maffay und seine Band ihre Jubiläumstournee fort. Diesmal hätten sich die Musiker für Open-Air-Konzerte vor ganz besonderen Kulissen entschieden und dazu gehöre auch das Gelände von Schloss Salem.

„Wir freuen uns so sehr über den Zuspruch unseres Publikums und die Lust der Leute auf Rock’n’Roll, dass wir uns in der Band schnell einig waren, unsere Live-Tour ins nächste Jahr zu verlängern. Und wir haben richtig Bock auf Open Air“, wird Peter Maffay zitiert. Und: „Hoffen wir, dass auch der liebe Gott Rock’n’Roller ist und uns schönstes Sommerwetter schenkt.“

Peter Maffay zählt laut Pressemitteilung mit 19 Nummer-Eins-Alben zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands. Seit 50 Jahren steht er auf der Bühne. Viele Fans begleiten ihn und seine Band seit Jahrzehnten. Im Laufe der Zeit sind zahlreiche junge Leute hinzugekommen. „Wir sind Familienunterhaltung im besten Sinne“, sagt Peter Maffay. „Solange das Publikum uns sehen will und wir uns auf der Bühne noch zügig von rechts nach links bewegen können, machen wir weiter. Wir spielen, weil es einfach Spaß macht.“

Der Presale für das Konzert beginnt am Mittwoch, 26. Februar, um 10 Uhr unter www.eventim.de. Der normale Vorverkauf geht am Freitag, 28. Februar, ebenfalls um 10 Uhr los. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.allgaeu-concerts.de. Sie kosten zwischen 57,90 und 89,90 Euro, VIP-Tickets mit Extra-Leistungen wie Parkplatz direkt am Konzert-Gelände gibt es für 209 Euro.