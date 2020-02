Peter Maffay kommt nach Salem

Raus an die frische Luft, Rock n’ Roll unter freiem Himmel: Peter Maffay & Band setzen ihre ausverkaufte Jubiläumtournee 2020 auch im kommenden Jahr fort. Diesmal haben sich die Musiker für Open-Air-Konzerte in ganz besonderen Kulissen entschieden. Dazu gehört zum Beispiel das Schlossgelände von Schloss Salem. Peter Maffay in einer Pressemitteilung: „Wir freuen uns so sehr über den Zuspruch unseres Publikums und die Lust der Leute auf Rock n’ Roll, dass wir uns in der Band schnell einig waren, unsere Live-Tour ins nächste Jahr zu verlängern. Und wir haben richtig Bock auf Open Air! Hoffen wir, dass auch der liebe Gott Rock n’ Roller ist und uns schönstes Sommerwetter schenkt.“

Der Ticketvorverkauf beginnt am Mittwoch, 26. Februar. Um die An- und Abreise zum Schloss Salem zu erleichtern, wird ein kostenloser Bus-Shuttle angeboten. Der Bus-Shuttle fährt diverse Destinationen um den Bodensee an. Weitere Informationen unter www.schloss-salem-open-airs.de/bus-shuttle.