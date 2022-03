Passanten melden „erhängte Person“ – doch es ist eine Schaufensterpuppe

Eine lebensgroße Schaufensterpuppe hat am Mittwoch gegen 16 Uhr am Schlosssee in Mimmenhausen für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, hatten Passanten eine auf der dortigen Insel erhängte Person gemeldet, woraufhin die Einsatzkräfte ausrückten.

Die Polizisten mussten sich über den dort errichteten Parcours über das Wasser bewegen, um zur Insel zu kommen. Erst als sie die scheinbar leblose „Person“ aus der Nähe sahen, konnten sie Entwarnung geben, schreibt die Polizei. Die Puppe habe einem Menschen „zum Verwechseln ähnlich“ gesehen.

Auch ein Hubschrauber war im Anflug

Ein Großaufgebot an Rettungskräfte – inklusive Hubschrauber – war laut Polizei bereits unterwegs, konnte nach der Entwarnung aber umdrehen. Wer die bekleidete Puppe dort platziert hat, wissen die Beamten bislang nicht. Um weitere Missverständnisse zu vermeiden, stellten die Polizisten die Puppe sicher und übergaben sie der Gemeinde Salem.