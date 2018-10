Pampelhausen kommt auch auswärts in Fahrt

In einem abwechslungsreichen, spannenden Spiel hat der TSV Mimmenhausen den positiven Trend der vergangenen Wochen in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd und dem Pokalwettbewerb fortgesetzt: Durch den 3:2-Sieg (18:25, 31:29, 25:19, 20:25, 15:10) gegen die mit ausländischen Profis gespickte Reserve der Alpenvolleys aus Haching sicherte sich das Pampel-Team die ersten Auswärtspunkte.

Laut Spielbericht taten sich die Gäste aus Salem zu Beginn der Partie noch schwer. Die Gastgeber legten in heimischer Halle einen fulminanten Start hin, brachten die Mimmenhausener Annahme mit starken Sprungaufschlägen ein ums andere Mal in Verlegenheit und ließen selber kaum etwas zu. „Zu Beginn der Partie gelang Haching alles. Wäre das so weiter gegangen, hätten wir vermutlich keine Chance gehabt“, so Pampel.

Im zweiten Durchgang fand der Aufsteiger aus Salem über gelungene Abwehraktionen mehr und mehr in den eigenen Rhythmus, während sich bei den Hachingern durch den steigenden Gegendruck der ein oder andere Fehler im Aufschlag und Angriff einschlich. Keines der Teams konnte sich jedoch entscheidend absetzen. In einer dramatischen Verlängerung mit wechselnden Satzbällen behielt Mimmenhausen die Nerven und sicherte sich den wichtigen Satzausgleich.

Dies war ein vorentscheidender Knackpunkt für die Partie: In der Folge trat der TSV Mimmenhausen selbstsicherer auf und konnte sich durch eine Aufschlagserie von Tobias Streibl im dritten Durchgang frühzeitig von 7:7 bis auf 13:7 absetzen. Diesen Vorsprung ließ man sich auch nicht mehr nehmen und ging 2:1 in Führung. Der vierte Satz war ein Spiegelbild des dritten Durchgangs, jedoch im umgekehrten Sinn: Eine frühe Aufschlagserie von Hachings Kapitän Roy Friedrich sorgte für einen Sieben-Punkte-Vorsprung, den die Gäste nicht mehr aufholten.

Rückstand im Tiebreak gedreht

Somit musste die Entscheidung im Tiebreak fallen, der sich sehr abwechslungsreich gestalten sollte. Der TSV erwischte den besseren Start, ging schnell mit 3:1 in Führung. Diese wurde recht leichtfertig durch vermeidbare Eigenfehler bis zu einem 3:6-Rückstand verspielt, bevor der an diesem Tag gut aufgelegte Jonas Hofmann aufseiten des TSV das Blatt mit einer Aufschlagserie wendete (8:6, Mimmenhausen).

Diesen Schwung nahm das Pampel-Team mit auf die andere Spielfeldhälfte und bestimmte ab nun das Geschehen im entscheidenden Durchgang. Der Sieg und somit zwei Punkte waren dem TSV in der Folge dann nicht mehr zu nehmen.

Durch die ersten Auswärtspunkte verbesserte sich das Pampel-Team tabellarisch nicht, hielt in einer sehr ausgeglichenen 2. Bundesliga jedoch alle Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zunächst auf Distanz.

Kommenden Samstag, 20. Oktober, kommt es nun in der heimischen BZ-Halle Salem um 20 Uhr zum Duell mit dem Tabellennachbarn vom SSC Karlsruhe. Erst vor Wochenfrist konnte man den nächsten Gegner im Pokalhalbfinale 3:0 auswärts schlagen. Ein Schein, der jedoch trügt: „Karlsruhe hat ein starkes Team und sie werden ihre Schlüsse aus der Partie vergangene Woche ziehen. Da bin ich mir sicher“, warnt Pampel vor dem anstehenden Match. „Entscheidend hierfür werden jedoch Kleinigkeiten sein. Mit Sicherheit hilft uns da die Unterstützung in der eigenen Halle“, ist sich der Mimmenhausener Spielertrainer sicher.