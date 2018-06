Oster-Matineé hat „Passion“ zum Thema

Mit einem vielfältigen Themenprogramm bietet das Schloss Salem an den Osterfeiertagen Besinnliches und Vergnügliches für die Besucher. Es werden einige Sonderführungen angeboten.

Für Kunstinteressierte vertieft die Salemer Kunst-Matinée das Thema „Passion“ im Münster. Am Ostersonntag und Ostermontag, jeweils ab 11 Uhr, beleuchtet die Matinée das Thema „Passion und Memento Mori“. Erläutert werden die figurenreichen Darstellungen der Alabastermonumente und -vasen sowie die Puttengruppen im Salemer Münster. Referentin der Sonderführung ist Anna-Agnes Lebrenz

Wer weniger künstlerisch, sondern etwas praktischer veranlagt ist, für den könnte die Themenführung „Weingeschichten“ in Frage kommen. Dabei erfahren die Besucher mehr über die lange Weinbautradition in der Region. Die Daten und Fakten werden bei einem Rundgang durch den Weinkeller und das ehemalige Kloster in kleinen Weingeschichten erzählt. Zudem kann man während der Führung drei Weine des Weinguts Markgraf von Baden probieren. Diese Führung ist dieses Jahr neu im Programm und findet täglich um 11 Uhr statt.

Familien mit Kindern können sich in einer speziellen Nachmittagsführung auf die Spuren der „weißen Mönche“ begeben. Ob Hofgarten mit Labyrinthen oder Abenteuerspielplatz, in der weitläufigen Anlage von Schloss Salem gibt es für Familien viel zu entdecken. Die Teilnehmer erfahren, wie die Mönche einst lebten, wo sie beteten, was sie arbeiteten und was an Ostern auf den Tisch kam. Die kleinen Gäste haben die Möglichkeit, sich im traditionellen Mönchsgewand wie Novizen zu fühlen. Für Kinder gibt es eine kleine süße Überraschung. Los geht es an Ostersonntag und Ostermontag jeweils um 15 Uhr. Referentinnen sind Sabrina Franck und Melanie Fritz.

Treffpunkt für die jeweiligen Führungen ist immer der Eingangspavillion. Eine Anmeldung zu den Führungen ist nicht erforderlich (außer für Gruppen). Geöffnet sind Kloster und Schloss Salem von Montag bis Samstag immer von 9.30 Uhr bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 10.30 Uhr bis 18 Uhr.

Mehr Informationen gibt es bei der Schlossverwaltung Salem unter Telefon 07553/9165336, per E-Mail unter schloss@salem.de oder im Internet unter www.salem.de