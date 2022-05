Orient trifft Okzident: Ensemble Constantinople in Salem

Gesänge der italienischen Renaissance und des osmanischen Hofes erklingen am Dienstag, 31. Mai, um 20 Uhr in Kloster und Schloss Salem. Unter dem Titel „Il Ponte di Leonardo“ treten der weltbekannte Tenor Marco Beasley und das Ensemble Constantinople ab 20 Uhr im Kaisersaal auf. Das Bodenseefestival-Konzert steht ganz im Zeichen des Universalgenies Leonardo da Vinci. 1502 zeichnete er Pläne für eine Brücke, die Istanbul über den Bosporus hinweg mit der westlichen - christlichen - Welt verbinden sollte. Doch das Projekt wurde nie verwirklicht. 500 Jahre nach dem Tod da Vincis macht die Musik nun mit dem Konzert-Programm „Il Ponte di Leonardo“ den Brückenschlag zwischen den Kulturen Europas und des Orients. Inspiriert von den Kompositionen aus Konstantinopel und Venedig des 16. und 17. Jahrhunderts, lassen Marco Beasley und das Ensemble Constantinople die Pläne Leonardo da Vincis musikalisch aufleben. Die Eintrittskarten kosten 30 Euro, ermäßigt 24 Euro. Reservierungen sind möglich per E-Mail unter schloss@salem.de oder unter der Telefonnummer 7553 /916 53 32. Karten sind außerdem an der Kasse im Eingangspavillon von Schloss Salem erhältlich.