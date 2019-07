Open Air in Salem: Mit Toto unter freiem Himmel rocken

Die Band Toto spielt am Donnerstag, 18. Juli, beim Open Air in Salem. Einlass auf das Open-Air Gelände ist um 18 Uhr, die Band ZFG macht von 19.30 bis 20 Uhr den Anheizer, ab 20.30 Uhr steht dass Toto auf der Bühne, teilt Veranstalter Allgäu-Concerts in einem Schreiben mit. Ob Anreise, Taschen oder Wetter – hier ist das, was die Besucher wissen müssen.

Anfahrt und Parken:

Die Parkflächen P1, P2, P3, P4 und P5 befinden sich nah am Schloss und sind deswegen kostenpflichtig. Die Parkplatzgebühr beträgt vier Euro. Sobald die direkt am Schloss befindlichen Parkplätze belegt sind, wird die Zufahrt zum Veranstaltungsgelände ab dem Kreisverkehr gesperrt. Von Anfang an kann auch auf den Parkflächen am Schlosssee geparkt werden. Diese sind kostenlos. Allerdings beträgt der Fußmarsch zum Veranstaltungsgelände etwa 20 Minuten, heißt es. Die Veranstalter empfehlen allen Besuchern eine frühzeitige Anreise um Staus zu vermeiden.

Wetter:

Open Airs finden grundsätzlich bei jedem Wetter statt. Eine Absage wird nur dann in Betracht gezogen, wenn Gefahr für „Leib und Leben“ besteht, schreibt Allgäu-Concerts weiter. Dieser Umstand wird vor Ort von den Einsatzleitern in Abstimmung mit Behörden und Polizei festgelegt. Über die aktuelle Lage können sich alle Konzertbesucher unter www.schloss-salem-open-airs.de und www.facebook.com/schlosssalemopenairs/ informieren.

Den Konzertbesuchern wir geraten, den Wetterbericht zu beachten und sich dementsprechend einzukleiden. Das Konzert findet unter freiem Himmel statt. Bei schlechtem Wetter können vor Ort Regenponchos für drei Euro erworben werden. Bei großer Hitze sollte an Sonnencreme, Sonnenhut und Sonnenbrille gedacht werden.

Sicherheit:

Um den Besuchern einen unbeschwerten Konzertabend zu ermöglichen, bitten die Veranstalter, folgende Punkte zu beachten:

Rucksäcke, große Handtaschen und Turnbeutel sind auf dem Veranstaltungsgelände generell verbo-ten. Diese können auch nicht am Veranstaltungsgelände deponiert werden.

Kleine Handtaschen bis Größe Din A4 und Bauchtaschen sind gestattet, werden jedoch am Einlass vom Sicherheitspersonal durchsucht. Die Organisatoren bitten deshalb darum, nur das allernötigste mitzuführen.

Ebenfalls wird um eine frühzeitige Anreise gebeten, da es durch die Personenkontrollen zu längeren Wartezeiten beim Einlass kommen kann.

Das darf mit rein:

kleinere Digitalkameras und Mobiltelefone, Knirpse, kleine Handtaschen bis Din A4, Bauch- und Gürteltaschen, Jacken und persönliche Kleidung.

Das darf nicht mit rein:

große Taschen wie Rucksäcke, Shopper-Taschen, Reisetaschen, Koffer, Körbe und Kühltaschen, professionelle Kameras mit Wechsel- und/oder Zoomobjektiven und Videofunktion, Audio- und Videoaufnahmegeräte aller Art, Licht- und Videoausrüstungen, GoPro Kameras, Selfie Sticks, elektronische Geräte wie Tablets, Laptops, Powerbanks, mit Ausnahme von Mobiltelefonen, Essen und Getränke (beides auf dem Gelände erhältlich), Stühle, Waffen, Messer, Taser, Schlagstöcke, Pfefferspray etc., Glasbehälter, Taschenlampen, Schlüssel- & Geldbörsenketten, Leuchtstäbe, Laserpointer, große Fahnen und Poster (inklusive Stöcke) und Helme.

Laute Musik kann das Gehör schädigen. Allgäu-Concerts macht darauf aufmerksam, dass insbesondere bei Kindern auf Gehörschutz und angemessene Platzierung auf dem Gelände zu achten ist. Es wird empfohlen, Kinder unter acht Jahren nicht auf das Konzert mitzunehmen.

Verpflegung

Auf dem Open-Air-Gelände wird es eine große Auswahl an Speisen und Getränke geben.

Taxi:

Der Taxistand befindet sich an der Bushaltestelle Stephansfeld Ortsmitte/Sparkasse. Die Taxis werden nicht mehr bis zum Schloss vorgelassen. Wer sich also ein Taxi bestellen möchte, bitte diese Adresse angeben, heißt es. Und wer nach dem Konzert mit dem Taxi fahren will, kann dort hingehen, die Taxiunternehmen sind auch entsprechend informiert.

Straßensperrungen:

In der Zeit vor Veranstaltungsbeginn/Einlass und nach Veranstaltungsende ist die L 205 ab dem Kreisverkehrsplatz Stefansfeld („Stachus“) in Richtung Schloss Salem für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Nach Veranstaltungsende ist der Knoten L 200a/L 205 für den Durchgangsverkehr etwa 1,5 Stunden voll gesperrt, damit die Besucher von den Parkplätzen fließend abfahren können. Die Markgrafenstraße ist nach Veranstaltungsende an den beiden Einmündungen in die L 201 und die L 205 für den Verkehr gesperrt.