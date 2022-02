Nikolausgilde spendet über 700 Euro an Schülerschaft

Berthold Erich Schwarz und Bernd Eberle von der Nikolausgilde Friedrichshafen überreichten am Mittwoch den Schülern und Schülerinnen der Sonnenbergschule in Salem-Buggensegel einen Spendenscheck über 770 Euro. Die Nikolausgilde spendet jährlich mehrere tausend Euro an soziale Projekte und Einrichtungen. Die Sonnenbergschule möchte das Geld laut Pressebericht für neue Bewegungsmöglichkeiten auf dem Pausenhof nutzen.

Die Kinder bekamen außerdem von den Nikoläusen in zivil einen ganzen Sack voller Kuscheltiere. Durch Spenden dieser Art können immer mal wieder kleinere und größere Wünsche der Kinder und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen realisiert werden, heißt es in der Pressemitteilung der Schule.