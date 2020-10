Neue Königin nimmt Thron auf dem Affenberg ein

Es ist erst wenige Monate her, da haben die zwölf Berberaffenbabys auf dem Affenberg das Licht der Welt erblickt. Die Kleinen sind schon ordentlich gewachsen und auch jetzt, in der herbstlichen Nachsaison, eine wahre Freude. Keine Babys mehr, sondern aktive Affen-Kinder, denen man ihre Entwicklung schon von Weitem ansehen kann, wie die Pressestelle des Affenbergs begeistert mitteilt.

Wie heißt es so schön: „Der Jugend gehört die Zukunft.“ Das gelte auch für die zwölf Berberaffen-Babiy, die im Frühjahr dieses Jahres zur Welt gekommen sind. Allesamt sind kerngesund und werden von ihrer jeweiligen Gruppe bestens umsorgt.

Mit rund 600 Gramm und pechschwarzem Fell wurden sie geboren und mit rund vier bis sechs Monaten entwöhnt, heißt es weiter. Die Babys vom Affenberg seien inzwischen fast alle komplett in ihre endgültige grau-braune Farbe umgefärbt – ein deutliches Zeichen, dass sie den Weg in die nächste Entwicklungsstufe längst genommen haben. „Sie stellen täglich ihren Mut unter Beweis, erkunden das große Areal mit den für die Affen guten Bedingungen und erklimmen die Bäume. Und wenn sie sich dann das ein oder andere Mal doch zu viel zugetraut haben, ist schnell ein Alttier zur Stelle und hilft“, heißt es in der Pressemeldung. Und obwohl sich das Fell schon verändert habe, erkenne man den Nachwuchs genau. Ein Besuch in der Nachsaison lohne sich in jedem Fall, denn die Tiere kommen den Gästen sehr nah und lassen sich gut beobachten.

Eine ganz besondere Dame in der Jugendbande ist Amia. Das Mädchen wurde am 29. Mai geboren und ihr Name ist Programm. Amia bedeutet „die Geliebte“ und sie wächst privilegiert auf. Sie wird von der gesamten mütterlichen Verwandtschaft liebevoll umsorgt, denn sie ist der einzige Nachwuchs in der Chefinnenfamilie. Kraft dieser Herkunft wird sie auch in Zukunft einen hohen Rang unter den weiblichen Gruppenmitgliedern einnehmen. Und das scheinen einfach alle in der Gruppe zu spüren und verhalten sich prompt entsprechend, schreibt der Affenberg. Amia wird auch von den anderen Mitgliedern ihrer Gruppe fleißig umhergetragen. Fast bekommt man den Eindruck, dass sich alle bei Amia beliebt machen möchten, um auch künftig einen guten Stand zu haben.

Zum Schutz der Besucher, der Mitarbeiter und auch der Berberaffen gilt auf dem Affenberg die Maskenpflicht. Die Art der Maske bleibt den Gästen selbst überlassen, lediglich Mund und Nase müssen bedeckt sein. Kinder unter sechs Jahren sind vom Tragen einer Maske ausgenommen. Am Weiher und in der Damwildanlage bleibt das Tragen der Maske jedem Gast selbst überlassen. Momentan dürfen die Berberaffen nicht mit Popcorn gefüttert werden.