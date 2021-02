Neue Attraktionen zum Saisonstart am Affenberg Salem

Die Zeiten sind noch immer nicht langfristig planbar. Doch auch angesichts des frühlingshaften Wetters sagt Roland Hilgartner, Parkleiter des Affenbergs in Salem: „Wir hoffen sehr, dass wir uns ab Mitte März wieder auf unsere Gäste freuen dürfen. Wir haben unsere Winterpause genutzt, um die Informationen rund um die tierische Vielfalt am Affenberg noch spannender und interessanter aufzubereiten.“

Zu den neuen Attraktionen gehört laut einer Pressemitteilung beispielsweise die Ausstellung unter dem Titel „Heimische Vögel“. Sie macht den Anfang einer jährlich wechselnden Ausstellungsreihe, die sich der Artenvielfalt am Affenberg widmet. Mehr als 100 Vogelarten leben am Affenberg, darunter beispielsweise der Eisvogel, an sich ein eher seltener Gast im heimischen Garten. Denn er braucht Wasser und Fische und das am besten ganzjährig eisfrei. Dieser Vogel ist mittlerweile ein Dauergast am Affenberg. Das Affenberg-Team unternimmt einiges, um die Bandbreite der Tierarten nicht nur zu halten, sondern auch zu vergrößern. Dafür wird das gesamte Gelände nachhaltig bewirtschaftet, Biotope werden geschaffen und Schutzzonen für die Tiere eingerichtet, die trotzdem einzigartige Beobachtungen zulassen. Davon profitieren auch die Libellen, die 2022 Thema der jährlichen Sonderausstellung sein werden, gefolgt von den Fledermäusen und dann den Amphibien.

Für einen Besuch auf dem Affenberg in Salem lohne es sich, genügend Zeit einzuplanen, schreiben die Betreiber, denn nicht nur die Berberaffen sind einen Besuch wert, auch über alle anderen Tiere gibt es viel Neues zu erfahren. So wurde beispielsweise eine Vogelfütterungsstelle eingerichtet, die sich hinter einer hölzernen Beobachtungswand verbirgt: Gucklöcher für die Menschen, Futterruhe für die gefiederten Freunde. Und damit man weiß, was man sieht, gibt es Artentafeln mit Informationen zu jeder Art.

Ob große oder kleine Tierfreunde – in der kommenden Saison gibt es eine Menge zu entdecken. Da wäre zum einen die neue Wegführung im Damwildgehege, die es ermöglicht, diese Hirschart aus neuen Blickwinkeln und Perspektiven zu beobachten. Künftig gibt ein Mitarbeiter aus dem Affenbergteam wertvolle Infos rund um das Damwild, ergänzt durch neue Infotafeln. Spannend ist der ebenfalls neu angelegte Sumpfparcours, der den jungen Besuchern die Gelegenheit gibt, die Froschwelt auf dem Affenberg aus der Nähe zu beobachten. Es empfehle sich, Kleider zu tragen, die dem Namen der neuen Attraktion gerecht werden. Wer sich lieber mit den Weitsprungfähigkeiten von Grille, Frosch, Feldhase oder Damwild messen möchte, dem sie die Weitsprunggrube im Damwildgehege empfohlen. Wer weiß schon, dass ein Damwildhirsch mit einem Satz mal locker auf eine Weite von sechs Metern kommt?

Der neue Parcours rund um das Affengehege liefert ein kurzweiliges Frage-Antwort-Spiel, bei dem man sich auch mit den Fähigkeiten der tierischen Bewohner am Affenberg messen kann.

„Die Erfahrung aus der vergangenen Situation hat uns gezeigt, dass wir auch künftig auf das Popcorn für unsere Affen verzichten“, erklärt Biologe Hilgartner. „Die Rückmeldungen unserer Besucher waren so positiv, weil sie sich eingehender mit der Natur und den Tieren in unserem Park befassen. Die Aussage ,Ach, das haben wir ja noch gar nicht gewusst!’ haben wir noch nie so häufig gehört wie in der letzten Saison. Für uns der beste Beweis, dass wir mit unserem Ansatz, noch mehr Wissen kurzweilig zu vermitteln, genau richtig liegen.“ Und er ergänzt: „Wir sind bereit und freuen uns auf die neue Saison – wann auch immer wir unter Beachtung aller notwendigen Hygienemaßnahmen öffnen dürfen.“