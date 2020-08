Nachricht von erschossenen Schwänen am Bifangweiher ruft Bestürzung hervor

Erschossene Schwäne am Bifangweiher in Salem: Eine Nachricht, die in den sozialen Medien Bestürzung und Wut entfacht hat. Die „Schwäbische Zeitung“ hat nachgehakt. Glücklicherweise wissen weder Polizei noch Gemeinde Salem etwas von erschossenen Schwänen am Bifangweiher. Eine Userin berichtet von Schüssen und eine andere von einer Anzeige durch eine engagierte Frau. „Den Kollegen am Polizeiposten Salem sind keine toten Schwäne bekannt. Es liegt keine Anzeige vor“, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg. Uli Brandstetter von der Gemeinde versichert ebenfalls nichts von toten Schwänen zu wissen. „Das Thema ist schon einmal bei uns angekommen und wir haben nachgeforscht“, sagt Brandstetter. Er vermutet die Schüsse könnten von einer Anlage stammen, die in unregelmäßigen Abständen knallt und dazu dient, Vögel abzuschrecken. Brandstetter versichert: „Auch der Besitzer der Weiher wusste nichts von erschossenen Schwänen.“

