Nachbarschaftsstreit eskaliert

Mehrfach fuhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am Sonntagnachmittag in die Grenzstraße, weil benachbarte Familien gestritten haben. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Gegen 17 Uhr war es auf der Straße zunächst zwischen den jungen Familienangehörigen zu Streitigkeiten gekommen. Die Mutter eines der Kontrahenten stürzte beim Versuch, die handfeste Auseinandersetzung zu schlichten, was die Gemüter weiter erhitzte. In kurzer Zeit gab es einen Tumult zahlreicher Angehöriger auf der Straße, der von den Beamten aufgelöst werden musste. Die Frau, die sich beim Sturz leicht verletzt hatte, wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Auch einer der jugendlichen Kontrahenten musste ärztlich versorgt werden. Nur kurze Zeit später war das Einschreiten der Polizisten erneut erforderlich, da die Familien erneut aneinandergeraten waren. Die Polizei Überlingen hat mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Hintergründe sowie der genaue Tathergang sind aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.