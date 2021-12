Nach Küchenbrand: Seniorin muss reanimiert werden

Eine 79-jährige Frau aus Salem ist am Sonntagvormittag in eine Klinik eingeliefert worden, nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ihrer Wohnung zu einem Küchenbrand gekommen war. Ein Nachbar, der gegen 2 Uhr auf einen Brandmelder und Rauchgeruch aufmerksam geworden war, wählte umgehend den Notruf.

Rasch angerückte Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften sich laut Polizeibericht durch eine Notöffnung Zutritt zur verrauchten Wohnung und brachten die Seniorin, die bereits bewusstlos in der Wohnung lag, ins Freie. Rettungskräfte reanimierten die Frau. Für ihren Hund kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus der Wohnung gebracht werden.

Brandursache steht noch nicht fest

Die Brandursache ist aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei Friedrichshafen geführt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht.

Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Neben mehreren Einsatzkräften des Rettungsdienstes samt Notarzt und der Polizei, war die Freiwillige Feuerwehr Salem mit rund fünf Fahrzeugen und über 20 Wehrleuten im Einsatz.