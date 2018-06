Muttertagskonzert in Mimmenhausen

Der Musikverein Mimmenhausen unter der Leitung von Attila Buzinszki veranstaltet am Sonntag, 10. Mai, gemeinsam mit dem dem Männergesangverein Salem-Neufrach und der Leitung von Ulrich Raither ein Muttertagskonzert. Beginn ist um 19 Uhr in der katholischen Kirche in Mimmenhausen statt.

Die Musiker sowie Sänger haben wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Programm für die Zuhörer einstudiert. Der Eintritt ist, wie in den vergangenen Jahren, frei – eine Spende für die Vereinsarbeit ist jedoch gerne gesehen.