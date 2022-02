Motorradfahrer verletzt sich schwer bei Kollision mit Pkw

Schwere Verletzungen zog sich ein 65-jähriger Motorradfahrer am Donnerstag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7785 zwischen Leustetten und Frickingen zu.

In Richtung Leustetten fahrend hob sich nach Polizeiangaben in einer Rechtskurve das Rad seines Beiwagens, woraufhin er auf die Gegenfahrspur geriet und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. In der Folge schleuderte der Fahrer mit seiner Maschine über die Fahrbahn und kam mehrere Meter neben der Straße zum Stehen. Ein Rettungsdienst brachte den 65-Jährigen nach medizinischer Erstversorgung in eine Klinik. An seinem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Am Pkw wird der Sachschaden auf rund 10 000 Euro beziffert.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, musste die K 7785 bis etwa 17.45 Uhr voll gesperrt werden.