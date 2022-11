Mit vielen Bildern: Die spektakulären Reisen des Affenberg-Chefs

Viele kennen den Primatologen Roland Hilgartner als Leiter des Affenbergs in Salem. Wenn das beliebte Ausflugsziel am Bodensee aber gerade nicht Saison hat, geht der Wissenschaftler und Fotograf auf Expedition in die entlegensten Gebiete der Welt.

Von diesen Reisen hat er die vergangenen Jahrzehnte jede Menge Wissen und Eindrücke mitgebracht. In seinem Buch „Das Geheimnis der Tränentrinker“ erzählt Roland Hilgartner von den Höhepunkten und zeigt seine spektakulärsten Bilder.

Roland Hilgartner hat schon unzählige Reisen hinter sich, er war unter anderem in Peru, Brasilien, Vietnam, Indonesien, Kamerun und auf Madagaskar. Schon direkt nach dem Abitur verschlug es ihn in den tropischen Regenwald im Norden von Sumatra.

Der Mensch ist das gefährlichste Tier

Damals entschied er sich Biologie- statt Lehramtsstudent zu werden, wie es der Wunsch seines Vaters gewesen wäre, sagt er. Schnell lernte er verschiedene Sprachen, darunter Indonesisch, weshalb er sich heute gut vor Ort verständigen könne. „Manchmal reicht es auch, mit Händen und Füßen zu kommunizieren“, so Hilgartner.

Und auch Signale aus der Natur kann der Primatologe lesen, Angst vor gefährlichen Tiere habe er deshalb keine. „Ich erkenne, wenn ich einem Tier zu nah komme“, erzählt Hilgartner. Als Biologe kenne er sich aus – und fange auch schon mal Schlangen mit der Hand.

Wesentlich gefährlicher seien ohnehin die Menschen, so der Affenberg-Chef weiter. Um in die entlegenen Gebiete zu kommen, müsse er immer wieder gefährliche Gegenden durchqueren, in denen beispielsweise Bürgerkrieg herrscht. Und als Fortbewegungsmittel stünden oft nicht mehr als klapprige Flieger oder Buschtaxis zur Verfügung.

Regelmäßig verschwinden Arten für immer

Gefährlich seien die Menschen auch für die Natur. Ein Ende der Zerstörung der Tropenwälder sei nicht in Sicht. Hinzu kämen illegale Jagd auf bedrohte Arten und Raubbau an Bodenschätzen.

All das trage zum Verlust von Lebensraum bei. „Wir sind gerade in einer extremen Phase“, so Hilgartner, „vieles von dem, was ich auf meinen Expeditionen sehe, ist zwei Jahre später einfach weg.“

Roland Hilgartner ist regelmäßig auf Expedition im Regenwald. Was er dort erlebt, beschreibt und zeigt er in "Das Geheimnis der Tränentrinker".

Diese Entwicklung zu dokumentieren, sei auch der Antrieb hinter seinen Naturfotos – und hinter seinem neuen Buch. „Wir sind gerade dabei Tiere wie Makis oder Bonobos zu verlieren und zwar für immer. Darauf will ich aufmerksam machen“, berichtet Roland Hilgartner.

Die Menschen dafür zu sensibilisieren, sei sein Ziel. „Sonst sterben diese Tiere aus und keiner merkt es – geschweige denn, dass sie überhaupt jemand kannte“, sagt er.

Hilgartner entdeckt bisher Unbekanntes

Tatsächlich hat Roland Hilgartner viele Tiere und Naturspektakel als erster Mensch beobachtet und abgelichtet. Auf eines dieser ganz besonderen Phänomene verweist auch der Titel seines Buchs „Das Geheimnis der Tränentrinker“.

2004 studierte der Biologe Wieselmakis auf Madagaskar. Während seinen nächtlichen Beobachtungen entdeckte er einen Nachtfalter, der sich von der Tränenflüssigkeit schlafender Vögel ernährt. „Ein Verhalten, das bisher gänzlich unbekannt war“, so Hilgartner.

Roland Hilgartner mit seinem neuen Buch: Das Geheimnis der Tränentrinker. (Foto: Felix Kaestle)

Anekdoten wie diese liefert der Chef des Affenbergs in seinem Buch zuhauf – und beeindruckende Bilder gleich mit. Das Fotografieren habe sich Roland Hilgartner „learning by doing“ selbst beigebracht. „Vieles habe ich mir damals von einem professionellen Fotografen in Madagaskar abgeschaut.“

Inzwischen ist Hilgartner selbst ein absoluter Profi. Nachtaufnahmen reizen ihn besonders. „In der Nacht erlebt man den Regenwald noch mal ganz anders“, schwärmt er.