Mit Fotoaktion gegen Versiegelung von Böden

Das Aktionsbündnis Grünzug Salem und der Bund Salem nehmen den Weltbodentag am Samstag, 5. Dezember, zum Anlass, mit einer Fotoaktion auf den drohenden Verlust von 27, 4 Hektar aus ihrere Sicht „bester landwirtschaftlicher Böden vor Ort hinzuweisen“, wie die Umweltschützer in einer Pressemitteilung schreiben. Sie möchten damit den Forderungen der Naturschutzverbände und den knapp 1500 Unterschriften engagierter Bürgerinnen und Bürger aus Salem gegen die Fortschreibung des Regionalplanes Nachdruck verleihen, so die Mitteilung weiter.

Erst langsam würden Entscheiderinnen und Entscheider in Politik und Wirtschaft begreifen, dass es Ernst sei in Sachen Klimaschutz. Die voranschreitende Versiegelung der Böden für neue Siedlungen, Verkehrs- oder Gewerbefläche finde in der Öffentlichkeit wenig Beachtung. Dabei sei „es höchste Zeit, sie zu begrenzen. Denn Boden ist endlich“, schreiben die Aktivisten. „Der geschützte Grünzug Salem soll im Regionalplan Bodensee-Oberschwaben einem Schwerpunktgebiet für Industrie und Gewerbe weichen. Dass dies heutzutage möglich ist, ist für mich immer noch unfassbar“, so die Aktivistin Silke Ortmann vom Bund Salem. Die Ausweisung der Fläche als nicht bebaubarer regionaler Grünzug erfolgte 1996 maßgeblich aus Gründen des Klimaschutzes und für den Erhalt der ertragreichen, landwirtschaftlichen Böden.

Stellvertretend für alle Böden, die in der Planung zur Versiegelung vorgesehen sind, hat das Aktionsbündnis Grünzug Salem das Gebiet zwischen den Salemer Ortsteilen Neufrach und Buggensegel ausgewählt. „Hier und anderswo hat sich Widerstand formiert, der den Regionalverband mit Einsprüchen nach der Offenlage nachdrücklich auf diese und andere Fehlplanungen hingewiesen hat“, meint Suzan Hahnemann.

„Wir bekommen aus unserem Rathaus und dem Regionalverband immer die Erklärung, dass man hier nichts ändern könne und man die gesetzten Vorgaben umsetzen müsse.“ Fritz Vogel bekräftigt: „Auf Bundes- und Länderniveau zeigt sich ein Umdenken, das auch in den Regionen und Gemeinden ankommen muss! Der kommunalen Planungshoheit müssen von der Landesregierung Grenzen gesetzt werden.“

„Mit der leichtfertigen Zerstörung wertvoller Böden werden Fakten geschaffen, die unumkehrbar sind“, so die Mitteilung weiter. Seit 1992 seien in Deutschland allein 1,35 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Flächen verloren gegangen – das entspricht mehr als fünfmal der Fläche des Saarlandes oder 20-mal der Fläche des Bodenseekreises.

Bereits 2002 habe sich die Bundesregierung eine Netto-Null-Neuversiegelung von Böden als Ziel gesetzt – dennoch würde auch heute noch das Doppelte dessen verbraucht, was einmal für 2020 angestrebt worden sei.