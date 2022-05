Mit der Kinderstiftung durch die Ferien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es war mal wieder „cool“, das „WörterWeltenEntdecker-Camp“ der Kinderstiftung Bodensee an Ostern in Salem. Im Dorfgemeinschaftshaus Mittelstenweiler fanden sich 16 Grundschulkinder ein, die zusammen mit drei ehrenamtlichen Betreuungskräften und einer dualen Studentin an fünf Tagen spielerisch die Welt der Sprache entdeckten.

Vormittags durften die Kinder in die Welt des Zirkus eintauchen. Nachmittags gab es ein buntes Programm aus Spielen, Toben, die Natur entdecken, Basteln und Lesen. Mit einer beeindruckenden Zirkusaufführung am letzten Tag haben die Kinder ihre Eltern, die Betreuungskräfte und die Kinderstiftung stolz gemacht. Die Kinder entdeckten ihre Talente und durch die Bestätigung durch die Camp-Betreuungskräfte haben sie ganz nebenbei ihr Selbstvertrauen stärken können. Aber vor allem hat es Spaß gemacht! „Ich möchte in den Ferien nie mehr woanders hin“, sagte ein Kind zum Schluss. Das freut Melanie Sprenger, die für die Koordination dieses Projekts verantwortlich ist: „Solche Aussagen zeigen uns, dass sich die Arbeit lohnt, die hinter einem solchen Camp steckt. Es ist schön zu sehen, dass die Kinder im Camp den Alltag hinter sich lassen können“, sagt sie zufrieden. Die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg fördert das WWE-Camp und ermöglicht somit eine kostenfreie Ferienbetreuung für Kinder mit Sprachförderbedarf. Das Camp fand bereits zum vierten Mal statt.