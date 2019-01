Mimmenhausen lässt erneut Punkte im Tiebreak liegen

Nach dem Spiel am vergangenen Samstagabend beim SV Schwaig war man sich im Lager des Volleyball-Zweitligisten TSV Mimmenhausen nicht ganz einig darüber, ob man nun einen Punkt gewonnen oder eher Punkte liegen gelassen hatte. Betrachtet man den Auftakt der Partie beim Nürnberger Vorstadtclub, müsste man mit dem Punkt an sich allemal zufrieden sein. Durch die Siege der Konkurrenten im Kampf um eine gute Mittelfeldplatzierung rutschte die Mannschaft von TSV-Spielertrainer Christian Pampel auf den zehnten Tabellenplatz zurück.

Wie in der Vorwoche gegen Hammelburg lief im ersten Durchgang bei Mimmenhausen laut Spielbericht noch sehr wenig zusammen. Viele Aufschlagfehler, zu statisch in der Annahme und Abwehr und kampflos präsentierten sich die Gäste zu Beginn der Partie. „Zum Glück war hier auch Schwaig noch weit entfernt von der Bestform“, erzählte Pampel und fügte hinzu: „Das kann den Zuschauern nicht wirklich gefallen haben“. Umso wichtiger aus Sicht der Volleyballer vom Bodensee war es deshalb, dass man nach dem 0:1-Satzrückstand im zweiten Durchgang schneller aus der Lethargie aufwachte als die Hausherren. Besonders erfreute den Spielertrainer, dass man die starken Außenangreifer des letztjährigen Vizemeisters, Florian Tafelmayer und Perica Stanic, im Griff hatte.

Nach dem folgerichtigen Satzausgleich nahm man diesen Schwung dann auch mit in den dritten Durchgang, wodurch viele Abwehraktionen in Punkte umgemünzt und auch Satz drei souverän gewonnen werden konnte. Danach stotterte jedoch der Motor der Salemer. „Andere Mannschaften können wechseln, wir aktuell nicht“, so Christian Pampel. Nachdem Außenangreifer Thomas Wolters in den kommenden drei Wochen studienbedingt fehlen wird und Lukas Ott noch nicht hundertprozentig fit ist, stehen Pampel lediglich zwei voll einsatzfähige Außenangreifer zur Verfügung. Schwaig hingegen konnte seine beiden schwächelnden Außenangreifer durch Christian Schwabe und Yannik Klement ersetzen. Während dem TSV einige vermeidbare Fehler im Angriff unterliefen, brachten die neuen Spieler bei den Gastgebern frischen Schwung in das Spiel der Franken. Mimmenhausen brauchte letztlich zu lange, um sich darauf einzustellen. Nicht nur der vierte Durchgang ging somit deutlich verloren. Wenngleich sich Mimmenhausen zu Beginn des fünften Satzes nochmals deutlich fokussierter präsentierte und das Spiel durchweg offen gestaltete, entschieden letztlich kleine taktische Versäumnisse aufseiten der Gäste die Partie zugunsten von Schwaig.

Am Samstag gegen Fellbach

„Wir haben es nicht geschafft, die Linie gegen die neuen Angreifer zuzumachen.“, ärgerte sich Pampel ein wenig. Letztlich gehe der Punktgewinn jedoch absolut in Ordnung, denn das Hauptziel „gut zu spielen“, hat man an diesem Samstag nicht in jedem Satz umsetzen können. „Umso erfreulicher, dass wir trotzdem hier einen Punkt mitnehmen konnten“, zieht Pampel sein Fazit der Partie. Mit zwei Punkten aus zwei Rückrundenpartien steht der TSV Mimmenhausen besser da als nach zwei Partien in der Hinrunde.

Nichtsdestotrotz will der südbadische Zweitligist auch zeitnah wieder mehrfach punkten. Die nächste Chance für den ersten Sieg im Jahr 2019 bietet sich dem TSV Mimmenhausen bei der nächsten Auswärtspartie am Samstag, 26. Januar. Dann steht das Derby beim württembergischen Kontrahenten SV Fellbach an.