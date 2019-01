Mimmenhausen holt Big Points gegen den Abstieg

Dem Aufsteiger TSV Mimmenhausen ist bei seiner Premierensaison in der 2. Volleyball-Bundesliga am vergangenen Samstag ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt gelungen. Mit dem 3:0-Sieg (22:25, 20:25, 29:31) über den württembergischen Kontrahenten Rotes Rudel Fellbach verbuchte das Team von TSV-Spielertrainer Christian Pampel nicht nur den ersten Dreier im neuen Jahr. Dank der gleichzeitigen Schützenhilfe des SV Schwaig, der den Tabellendrittletzten Gotha am Wochenende ebenfalls in drei Sätzen besiegte, halten die Südbadener laut Spielbericht noch mehr Distanz auf die Abstiegsränge.

Es brauchte ein „gutes Spiel meiner Mannschaft, mit wenig Fehlern über die gesamte Partie und extrem hoher Effektivität“, so TSV-Coach Pampel, um den Tabellenvorletzten, der „ebenfalls einen guten Tag erwischt hat“, zu besiegen. Für Fellbach war es die vermutlich letzte Chance, den Abstieg zu entgehen. Nicht zuletzt deshalb wurde neben Spielertrainer Thiago Welter auch Ex-Profi Jonas Hanenberg auf der Mittelblockerposition reaktiviert. Doch wusste der TSV von Beginn an dagegenzuhalten: Wirkungsvolle Aufschläge setzten die Annahme der Gastgeber kontinuierlich unter Druck, die Angriffe des Rudels wurden dadurch eingeschränkt. Und über erfolgreiche Block- und Abwehraktionen münzte der Aufsteiger die Bälle regelmäßig in Zählbares um. „Ein, zwei Fehler weniger und ein starker Block auf unserer Seite waren heute ausschlaggebend“, meinte Pampel nach dem Spiel.

Gegner wittert Morgenluft

Nach der 2:0-Satzführung und der darauffolgenden Zehn-Minuten-Pause witterte Fellbach nochmals Morgenluft und zog bis zur ersten technischen Auszeit auf 8:3 davon. Mimmenhausen ließ sich hierdurch jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Unaufgeregt gab der TSV bei eigener Annahme kaum einen Punkt ab. „Wir haben in dieser Drucksituation nicht zu viel gewollt, haben den Ball geduldig im Spiel gehalten und auf unsere Chance zum Punkt im Angriff gewartet“, lobte Pampel sein Team. Dies sollte sich auszahlen: Über 13:16zur zweiten technischen Auszeit kam der TSV bis auf 22:23 heran und sicherte sich beim Spielstand von 24:23 den ersten Matchball.

Als der Angriff des Fellbacher Diagonalangreifers knapp im Aus landete und die Ersatzspieler von Mimmenhausen jubelnd aufs Feld stürmten, schien die Partie gelaufen. Doch zu früh gefreut: Der erste Schiedsrichter übersah eine Blockberührung aufseiten der Gäste und korrigierte seine Entscheidung, nachdem er von seinem Schiedsrichterassistenten darauf hingewiesen wurde. Das Spiel ging also bei 24:24 weiter, der Aufsteiger vom Bodensee musste sich nochmals strecken und drei Satzbälle für Fellbach abwehren, bevor beim finalen Punkt zum 31:29 die Ersatzspieler ein zweites Mal jubelnd aufsprangen.

Der Klassenerhalt wird nach diesem Wochenende, an welchem alles ganz nach dem Geschmack der Mimmenhausener Volleyballer lief, wahrscheinlicher: 21 Punkte nach 15 Partien und Tabellenplatz acht sind eine vielversprechende Ausgangssituation. Bis zum erklärten Saisonziel von 30 Punkten fehlt nicht mehr viel.