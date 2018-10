Schnelles Internet und Erdgas wachsen im Bodenseekreis zusammen, schreiben das Stadtwerk am See und TeleData in einer Pressemitteilung. Die Unternehmen feierten jetzt gemeinsam mit den Gemeinden Frickingen und Heiligenberg die Verbindung der Netze im östlichen und westlichen Bodenseekreis.

Rund neun Millionen Euro investiert, über 30 Kilometerm Gas- und rund 50 Kilometer Glasfaserleitungen gebaut – in Frickingen und Heiligenberg hat sich viel getan. Und das, obwohl die Entscheidung der Gemeinden für „Gas & Glas“ erst drei Jahre her ist. „Wir haben versprochen, wir haben geliefert“, fasste Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle zusammen. „Der Bodenseekreis wächst damit auch in Sachen Energie weiter zusammen. Das war so nur mit dem Stadtwerk am See als regionalem Partner möglich.“ Profitiert hat auch das Deggenhausertal – auch hier haben Stadtwerk und TeleData Ortsteile neu erschlossen.

Für die Bürger der Region bedeute der Zusammenschluss der Netze zusätzliche Versorgungssicherheit, heißt es in der Mitteilung weiter. „Wir können nun Überlingen über das Friedrichshafener Gasnetz versorgen und umgekehrt“, erläutert Mark Kreuscher, Leiter Netze beim Stadtwerk. Dasselbe gelte für das Glasfasernetz.

Für Heiligenbergs Bürgermeister Frank Amann ist das Projekt denn auch ein „Meilenstein und ein mutiges gemeinsames Projekt“ für die beiden Gemeinden. Und sein Amtskollege Jürgen Stukle aus Frickingen lobte das „vorbildliche Miteinander der beiden Gemeinden sowie mit Stadtwerk am See und TeleData“. TeleData-Geschäftsführer Armin Walter machte im Projekt „viel Euphorie und persönliches Engagement“ aus und betont: „Das ist die größte zusammenhängende Baumaßnahme in der Geschichte der TeleData.“