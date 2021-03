Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden auf der L 204 bei Salem

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 25 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 15 Uhr auf der L 204, Höhe der Einmündung Beurener Straße, ereignet hat. Die 49-jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem BMW von Altbeuren kommend nach links auf die L 204 ein und übersah dabei den aus Richtung Untersiggingen nahenden VW Transporter eines 55-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die 59-jährige Autofahrerin und deren 14-jähriger Mitfahrer mittelschwer verletzt wurden. Der Transporterfahrer erlitt einen Schock. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen. Alle Unfallbeteiligten kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, heißt es im Bericht der Polizei.