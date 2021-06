Nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere in der Straße „Zur Öle“ in Salem geparkte Autos zerkratzt hat, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. An einem der Fahrzeuge war ein Zettel mit dem Hinweis auf ein Parkverbot angebracht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Telefon 07551 / 80 40 entgegen.