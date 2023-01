Live-Blog - Trauerfeier für Max von Baden ist vorüber

Nach der öffentlichen Trauerfeier für Max Markgraf von Baden am Donnerstag, erweisen heute auf Schloss Salem Familie, Adel und geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur dem Verstorbenen die letzte Ehre. Schwäbische.de berichtet von vor Ort.

In unserem Live-Blog halten wir Sie mit aktuellen Informationen, Reaktionen, Emotionen sowie Fotos und Videos auf dem Laufenden.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Der einstündige Trauergottesdienst ist vorüber

Landesbischöfin Heike Springhart hielt die Trauerfeier ab

Gäste gehen nun zum Empfang

++ Prominente Vorfahren von Max Markgraf

(15.11 Uhr) Max Markgraf von Baden war niemand geringeres als der Enkel von Maximilian Alexander Friedrich Wilhelm Prinz und Markgraf von Baden (1867 – 1929). Hinter diesem sperrigen Namen versteckt sich der letzte Reichskanzler des Deutschen Kaiserreichs, der immerhin für sechs Wochen im Amt war. Als die Novemberrevolution schließlich die deutsche Monarchie ins Wanken brachte, verkündete Max von Baden am 9. November 1918 eigenmächtig den Rücktritt des letzten deutschen Kaisers Willhelm II.

Aber auch die Ehefrau von Max Markgraf von Baden, Valerie Markgräfin von Baden, hat prominente Ahnen. Sie ist die Urenkelin von Franz Joseph I., von 1848 bis 1916 Kaiser von Österreich, und Elisabeth von Österreich. Ihrer Verwandtschaft mit der Kaiserin, besser bekannt als Sissi, verdankt Valerie von Baden auch ihre Anrede „Ihre Kaiserliche und Königliche Hoheit“ – wenn auch solche Anreden seit der Abschaffung der Adelsprivilegien nicht mehr offiziell verwendet werden.

++ Gottesdienst ist nun vorüber

(14.55 Uhr) Die geladenen Gäste verlassen das Münster, der Gottesdienst ist vorbei. Als nächstes steht ein Empfang für die Gäste auf dem Programm.

Prinzessin von Hannover und Pierre Casiraghi auf dem Weg zum Empfang. (Foto: hneu)

Print Albert verlässt das Münster. (Foto: hneu)

++ So ist das Haus Baden mit den Windsors verbunden

(14.50 Uhr) Lange wurde spekuliert, ob Mitglieder des britischen Königshauses an den Bodensee reisen werden. Das Haus Baden hat enge Verbindungen nach Großbritannien. Max Markgraf von Baden und König Charles III. waren Cousins ersten Grades. Die Mutter von Max, Theodora von Griechenland, war die ältere Schwester von Prinz Philip, dem 2021 verstorbenen Ehemann von Queen Elizabeth.

Bernhard Markgraf von Baden, der älteste Sohn von Max, war 2021 zur Beerdigung von Prinz Philip gereist – als einer von nur 30 geladenen Gästen. Und auch im vergangenen Jahr war er gemeinsam mit seiner Mutter Markgräfin Valerie und seiner Frau Stephanie Prinzessin von Baden in London, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen.

++ Bischöfin würdigt soziales Engagement von Markgraf Max

(14.30 Uhr) Bei der Trauerfeier für Max Markgraf von Baden hat die evangelische Landesbischöfin Heike Springhart das soziale Engagement des Adeligen hervorgehoben. Die Handlungsmaximen des Markgrafen, der am 29. Dezember im Alter von 89 Jahren im Salemer Schloss gestorben war, seien Barmherzigkeit und Zivilcourage gewesen, sagte die Bischöfin laut Redemanuskript bei der Trauerfeier am Freitag im Salemer Münster. Es sei seine „konsequente Haltung“ gewesen, Menschen in Not Hilfe und Unterstützung zu leisten. So habe der Markgraf, wie die Landesbischöfin als Beispiel nannte, eine siebenköpfige äthiopische Familie ohne Umschweife im Schloss Salem untergebracht, die von ihm gegründete Hilfsorganisation „GermanAids Baden“ stehe weltweit Flüchtlingen zur Seite.

Im Roten Kreuz und über 60 weiteren Verbänden und Vereinen war Max von Baden sozial engagiert, sagte die Theologin. Aber auch Verantwortung für die evangelische Kirche habe er 27 Jahre lang als Mitglied der badischen Landessynode übernommen.

Nach dem Studium der Volkswirtschaft und der Forstwirtschaft hat sich Max von Baden dem Weinbau am Bodensee gewidmet. Er war Chef des Hauses Baden, aus dem von 1112 bis 1918 alle badischen Landesherren stammten. Markgraf Max von Baden hinterlässt seine Ehefrau, die Prinzessin Marie Louise von Baden, eine Urenkelin der Kaiserin Sissi, und vier Kinder. (dpa)

++ Empfang wird bereits vorbereitet

(14.24 Uhr) Während des Gottesdienstes scheint der Empfang vorbereitet zu werden - zumindest werden Wärmeboxen und Terrinen über das Schlossgelände getragen.

++ Die Trauerfeier beginnt

(14 Uhr) Bis 15 Uhr findet nun die Trauerfeier im Münster statt. Es dürfen nur die Familie und geladene Gäste daran teilnehmen. Für die Öffentlichkeit bleiben die Türen geschlossen. Aus dem Münster klingt Chorgesang. Als die Trauerfeier losging, kam die Sonne raus.

++ Das Münster füllt sich

(13.40 Uhr) Die gräfliche Familie Bernadotte von der Insel Mainau ist auch unter den Trauergästen. Sie haben den Münster bereits betreten. Nicht alle Besucher kommen durch den Haupteingang: Bestimmte Gäste werden mit Limousine und Polizeieskorte an den Hintereingang des Münsters gefahren. Fürst Albert II. und der belgische König betreten zusammen das Münster.

Winfried Kretschmann trifft nahezu zeitgleich mit dem deutschen und europäischen Hochadel ein. Es ist kurz vor 14 Uhr als er das Münster betritt.

++ Landeskommandant der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessen im Interview

(13.02) Für ihn sei es eine Ehre, den Markgrafen auf seinem letzten Weg zu begleiten: Hans-Joachim Böhm, Landeskommandant der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessen, teilt seine Erinnerungen an den Verstorbenen.

Landgraf Donatus von Hessen reist mit seiner Frau Landgräfin Floria von Hessen an. Er vertritt den englischen König Charles. Der Landgraf ist das Oberhaupt de Hauses Hessen - ein deutsches Adelshaus, in das zwei Tanten von König Charles eingeheiratet haben. (Foto: hneu)

++ Die ersten Trauergäste sind da

(13.08) Die ersten Trauergäste haben sich schon auf dem Platz vor dem Münster eingefunden. Auf der Pressetribüne steigt die Anspannung. Die Blicke sind in Richtung Rosengarten gerichtet.

Prinz und Prinzessin El-Hassan und Sumaya von Jordanien. (Foto: hneu)

Der Prinz von Preußen ist angekommen. (Foto: hneu)

Bettina Gräfin Bernadotte und Björn Graf Bernadotte. (Foto: Patrick Seeger/ARCHIVBILD)

++ Spalier für die Gäste

(13.56) Auf diesem Weg werden die adligen Gäste ankommen, bevor sie in den Münster gehen. Gerade stellen sich die Bürgerwehren auf, um die Gäste zu empfangen. Die Stimmung ist ruhig und entspannt.

++ Die Pressetribüne füllt sich

(12.51) Auf der Pressetribüne machen sich auch Kamerateams bereit für den Einzug der Gäste. Ab 13 Uhr sollen hier unter anderem der König von Belgien und Prinz Albert von Monaco auflaufen.

++ Hilfe bei der Sitzplatzsuche in der Kirche

(12.43) Graf Neipperg (vierter von rechts mit der Mappe in der Hand) ist für die Kirche zuständig. Zusammen mit weiteren Freunden der Familie wird er die Gäste an ihren Platz bringen. Die Männer in den Fräcken wollen so das Haus Baden unterstützen.

++ Immer mehr Menschen kommen nach Salem

(12.27 Uhr) So langsam füllt sich das Areal. Zäune, um die geladenen Gäste von den ungeladenen zu trennen gibt es nicht. Auch einige Bürger sind gekommen. So auch Eric und Rebecca Puschendorf. Sie sind das, was man klassischerweise Zaungäste nennt. Eric Puschendorf erzählt, dass er sich für die royalen Gäste interessiert. In Max von Baden sieht er eine bedeutende Persönlichkeit für die Region.

++ Salemerin erweist Max Markgraf von Baden die letzte Ehre

(12.17 Uhr) IM VIDEO: Diese Salemerin ist bereits vor Ort, um sich von Max Markgraf von Baden zu verabschieden.

++ King Charles wird nicht anreisen

(11.53 Uhr) Nach den ganzen Spekulationen der vergangenen Tage steht nun fest, dass King Charles III und Camilla nicht an der Trauerfeier teilnehmen werden. König Charles, der der Cousin des Verstorbenen ist, lässt sich von Heinrich Donatus von Hessen vertreten.

++ Die Gästeliste wurde bekannt

(11.30 Uhr) Das Haus von Baden hat die Gästeliste für die heutige Trauerfeier wurde soeben veröffentlicht.

Der Herzog von Württemberg und Herzogin Marie von Württemberg

Prinzessin von Hannover und Pierre Casiraghi

Prinz Leopold und Prinzessin Ursula von Bayern

Erzherzog Georg von Österreich und Erzherzogin Sophia von Österreich

Prinz Georg Friedrichs von Preussen und Prinzessin Sophia von Preussen

Prinz Berthold von Baden

Fürst Hohenlohe-Langenburg und Fürstin Hohenlohe-Langenburg

Prinz Guillaume von Luxemburg und Prinzessin Sibilla von Luxemburg

Erbprinzessin von Liechtenstein

Prinz und Prinzessin El-Hassan und Sumaya von Jordanien

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gattin

Landgraf Donatus von Hessen und Landgräfin Floria von Hessen

Der Fürst von Monaco

Außerdem kommen

Prinz Nikolaus Karageorgevitch

Prinzessin Aglae von Trotha und Herr Wolf von Trotha

Prinzessin Sophie von Baden

Prinz Ludwig von baden und Prinzessin Marianne von Baden

Frau Sophie Baker und Prinz Karl-Wilhelm von Baden

Der Erbprinz von Baden und Prinz Friedrich von Baden

Prinz Michael von Baden und Prinzessin Christina von Baden

Prinzessin Marie-Louise Baker und Prinz Dr. Leopold von Baden und Claudia Baessgen

++ Polizei ist schon vor Ort

(11.21 Uhr) Bei so viel hochrangigen Trauergästen ist die Veranstaltung übrigens auch ein Fall für die Polizei. Man stimme sich eng mit dem Haus Baden ab, erklärt ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Ravensburg. Die Beamten sorgen demnach für den Schutz der Anwesenden und wollen einen reibungslosen Ablauf der Feier gewährleisten. Drei Stunden vor Beginn der Trauerfeier, gehen die Polizisten zusammen das Schlossgelände ab und besprechen die Abläufe. Noch ist es ruhig vor dem Salemer Münster.

++ 200 Menschen stehen Spalier

(10.58 Uhr) Obwohl die Trauerfeier eine geschlossene Veranstaltung ist, dürfen Zuschauer dürfen unangemeldet ab 11 Uhr auf das Schlossgelände kommen. Ob die Zaungäste dabei auch einen Blick auf die Prominenz erhaschen, ist nicht sicher. Angekündigt haben sich rund 200 Teilnehmer von Garden und Trachtengruppen aus allen badischen Landesteilen. Sie werden Spalier stehen.

++ Landesbischöfin hält Gottesdienst ab

(10.22 Uhr) Der Einlass für die geladenen Gäste ins Salemer Münster beginnt um 12 Uhr. Um 13.55 Uhr wird laut Protokoll die Familie ins Münster einziehen - darunter die Ehefrau des Verstorbenen, Valerie Markgräfin von Baden sowie die vier Kinder. Der älteste Sohn, Bernhard Markgraf von Baden, ist der neue Chef des Hauses Baden. Die Trauerfeier beginnt um 14 Uhr und dauert eine Stunde. Den Gottesdienst hält die Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche, Heike Springhart. Im Anschluss gibt die Familie für die Gäste einen Empfang.

++ So bereitet sich die Polizei vor

(08.26) Zur heutigen Trauerfeier um 14 Uhr erwartet das Haus Baden zahlreiche prominente Gäste. Das bedeutet jede Menge Arbeit für die Polizei. „Wir sind im engen Austausch mit dem Haus Baden, um uns abzustimmen“, sagt Oliver Weißflog, Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ravensburg.

Die Größe des Einsatzes hängt von den Gästen ab. „Es kommt darauf an, wie die Gäste anreisen, wer kommt und ob sich darunter Schutzpersonen befinden“, so Weißflog. „Schutzpersonen“ sind Menschen, die mit Personenschutz belegt sind, zum Beispiel hochrangige Politiker.

In diesen Fällen müssten sich die Beamten dann auch mit anderen Sicherheitsbehörden abstimmen, erklärt der Polizist. Grundsätzlich werde die Polizei gewährleisten, dass die Anwesenden geschützt sind und die Feier wie geplant ablaufen kann.

++ Adel verpflichtet - Prominente Gäste am Freitag erwartet

(07.00 Uhr) Bei der zweiten Trauerfeier für Max Markgraf von Baden werden neben dem engen Familienkreis auch hohe Vertreter aus dem europäischen Adel und der baden-württembergischen Landespolitik erwartet.

Ob Königin Silvia von Schweden oder ein anderer Vertreter des schwedischen Königshauses anreist, ist unklar - jedoch denkbar. Immerhin hat die schwedische Königsfamilie enge Bande an den Bodensee, genauer gesagt auf die Insel Mainau zur gräflichen Familie Bernadotte. Entsprechend rufen die Feierlichkeiten auch Polizei und Flughafen auf den Plan.

Das war der Live-Blog vom Donnerstag:

++ „Bodenständig und emotional“ - Nachbarin erzählt von Max von Baden

(21.45 Uhr) Birgit Rückert, die den Grafen persönlich kannte und in direkter Nachbarschaft zu der markgräflichen Familie lebt, erinnert sich an Max von Baden: "Ich habe ihn immer als sehr bodenständig und volksnah empfunden", berichtet sie im Video.

++ Hoher Besuch auf Schloss Salem - Albert von Monaco nimmt an Trauerfeier teil

(18.24 Uhr) Das Fürstentum Monaco soll die Teilnahme des Fürsten an der zweiten Trauerfeier am Freitag bestätigt haben. Max Markgraf von Baden war ein entfernter Verwandter von Albert II. von Monaco und bei dessen Hochzeit 2011 dabei.

++ Öffentliche Trauerfeier am Donnerstag

(18.07 Uhr) Max von Baden galt als ein Mann des Volkes. Entsprechend zahlreich kamen am Donnerstagabend die Bürgerinnen und Bürger von Salem, um dem Verstorbenen im Münster zu Schloss Salem zu gedenken. Der Sarg des Markgrafen wurde vor dem Altar aufgebahrt, flankiert von der Ehrenwache des Roten Kreuzes, dem der Markgraf sehr verbunden war.

++ Zwei Trauerfeiern für Max von Baden

(17.46 Uhr) Mit zwei Trauerfeiern wird Max Markgraf von Baden auf Schloss Salem am Bodensee die letzte Ehre erwiesen. Er starb am 29. Dezember 2022 im Alter von 89 Jahren. Bei einem offenen Teil am Donnerstag, 12. Januar, nehmen Wegbegleiter, Freunde und Mitarbeiter Abschied. Am Freitag folgt die Trauerfeier für den Familienkreis, sowie geladene Gäste aus dem Adel, der Politik, der Wirtschaft und der Kultur. Beide Trauerfeiern werden im Münster zu Schloss Salem abgehalten.