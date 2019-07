Markgraf von Baden stellt seinen Gutsbetrieb auf Öko-Landbau um

Naturland

Naturland ist ein Verband für ökologischen Landbau mit Sitz in Bayern, in dem sich sich 65 000 Bauern, Imker und Fischwirte aus 58 Ländern zusammengeschlossen haben. Allein in Deutschland zählen 3800 Erzeuger zu dieser Gemeinschaft. Neben ökologischen zählen Angaben des Verbands zufolge auch soziale Gesichtspunkte sowie faires Wirtschaften. Der Öko-Verband versucht, Regionalität und Internationalität miteinander zu verbinden.