Mann wirft Steine auf Rathaustür

Weil er mit der Bearbeitung eines Antrags im Rathaus Salem nicht zufrieden war, ist ein 49-Jähriger in Salem am Montag mit den Amtsmitarbeitern in Streit geraten, griff in der Folge kurzerhand zu mehreren Pflastersteinen und schmiss diese gegen die dortige Eingangstür. Die Polizei konnte den Randalierer noch am Tatort antreffen. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem Mann einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten ermitteln nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen den 49-Jährigen.