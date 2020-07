Mädchen stürzt von ihrem Fahrrad

Mittelschwere Verletzungen hat sich ein zwölfjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend kurz nach 19.30 Uhr in der Röhrenbacher Straße zugezogen, berichtet die Polizei. Die Radfahrerin fuhr bergab in Richtung Pfullendorfer Straße, als sie merkte, dass Wertsachen aus der Hosentasche herauszufallen drohten. Beim Versuch, diese wieder zurück in die Tasche zu schieben, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Hierdurch erlitt sie Schürfwunden und eine Handverletzung. Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.