Machtkampf bei den Berberaffen in Salem

Gleich drei männliche Berberaffen bemühen sich derzeit um die Chefposition einer Gruppe im Naturpark in Salem am Bodensee. Heißte es in einer Mitteilung der Einrichtung.

In der Gruppe C der Berberaffen stehe möglicherweise ein Wechsel an der Spitze an. Anders als bei uns Menschen, ist bei den Berberaffen der Chef immer ein Männchen, in der Regel zwischen 10 und 15 Jahren alt, also erfahren und gut etabliert.

Derzeit bekleidet „Wilhelm“ dieses Amt. Er wurde 2004 geboren und ist mit seinen 17 Jahren bereits seit 2014 Affenchef seiner Gruppe. Er ist ein guter Netzwerker und dank seiner majestätischen Ausstrahlung übt er sein Amt souverän aus. Und doch ist er nicht mehr der Jüngste und auch nicht mehr der Fitteste. Das könnte eine Chance für die nächste Generation sein. Zwei Männchen scheinen die Zeichen der Zeit zu erkennen und bewerben sich als Spitzenkandidaten um das Amt. Doch noch ist nicht geklärt, ob Wilhelm wirklich zurücktreten wird.

Ein möglicher Nachfolger ist „Bruno“, mit 12 Jahren im besten Alter und nach einer anfänglichen Außenseiterposition bestens in der Gruppe integriert, oft sogar im Zentrum. Zum anderen tritt „Barry“ um den Chefposten an. Er ist ebenfalls 12 Jahre alt und hat eine ganz eigene Strategie: Er pflegt eine enge Freundschaft mit „Nora“, dem ranghöchsten Weibchen der Gruppe.

Bei dieser Gruppe, die sich meist an der zentralen Lichtung im Affenberggehege aufhält, ist der Machtkampf schon länger zu beobachten. Wohl um die besten Chancen zu haben, kümmern sich die Spitzenkandidaten besonders um die Affenbabies, die in diesem Frühjahr zur Welt gekommen sind. Mit dieser Strategie sei die Kontaktaufnahme zu anderen Männchen problemlos möglich, Freundschaften werden gestärkt, das eigene Netzwerk vergrößert.

Der Affenberg wird besonders in der Paarungszeit zur Kampfarena. Bei den sogenannten „Schreikämpfen“ wird sich zeigen, welcher der drei Kandidaten besonders viele Koalitionspartner um sich scharen konnte.