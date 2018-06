Kundenhalle der Sparkasse öffnet wieder

Der Schalter- und Beratungsbetrieb der Sparkassen-Hauptstelle in Mimmenhausen findet ab Montag, 27. Januar, wieder in der Kundehalle statt. Die Container, in denen die Kunden in den vergangenen rund sechs Monaten ihre Bankgeschäfte erledigen mussten, werden wieder abgebaut. „Es ist soweit“, sagte Stefan Haug aus der Marketing-Abteilung. Auch der Selbstbedienungsberiech ist ab Montag wieder geöffnet.

Zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen wurden seit Juni 2013 in der Sparkassenhauptstelle am Schlosssee: durchgeführt. Eine überfällige Maßnahme nach 30 Jahren, wie Haug sagt. Seit 2010 wurden die beiden Obergeschosse mit Veranstaltungssaal und Mitarbeiterbüros entsprechend den Anforderungen der heutigen Zeit modernisiert. Nun wurden im Erdgeschoss sowohl die Kundenhalle als auch das Backoffice der Mitarbeiter der Marktfolge neu gestaltet. „Freundlicher, heller und moderner“ sollte das Aushängeschild der Sparkasse werden. Zudem gibt es nun mehr und neue Büros für die Kundenberatung. Und auch die Wohnbaufinanzierung findet künftig auch in der Hauptstelle am Schlosssee statt

Nach außen wird das neue Gesicht im Inneren durch einen markanten Eingangsbereich – sowohl zur Schlossseealle als auch zur Kurt-Hahn-Straße – demonstriert. Doch noch sind nicht alle Maßnahmen abgeschlossen. Teile des Erdgeschosses befinden sich nach wie vor im Umbau und auch im Außenbereich stehen noch Arbeiten an. Nach der kompletten Fertigstellung findet am Samstag, 15. März, ein „Tag der offenen Tür“ statt, bei dem die Kunden das Ergebnis besichtigen können.