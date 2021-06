Kreisparteitag der SPD Bodenseekreis kommt zu Neuwahlen zusammen

Der SPD-Kreisverband Bodenseekreis wird unter strengen Hygieneauflagen am Donnerstag, 10. Juni, ab 19 Uhr einen Kreisparteitag im Prinz-Max in Salem durchführen. Dort stehen neben Neuwahlen des Kreisvorstands und der Wahl von Delegierten für die Landespartei besonders die Bundestagswahl im Mittelpunkt. Der bisherige Kreisvorsitzende Leon Hahn, der auch für die SPD für den Bundestag kandidiert, stellt sich zur Wiederwahl, heißt es in der Pressemitteilung der Partei.

„Unser Wahlkreis steht vor einem Wechsel, der bisherige direkt gewählte Abgeordnete tritt nicht wieder an“, erklärte dazu Leon Hahn. „Die Menschen im Wahlkreis Bodensee haben damit eine echte Wahl, wer unsere Interessen künftig vertritt. Wir haben die Chance, eine neue, junge Stimme nach Berlin zu schicken, dafür werden wir einen starken Wahlkampf mit überzeugenden Inhalten machen." Die SPD werde für sozialen Ausgleich und junge Power beim Klimaschutz werben.

Der neue Kreisvorstand wird nach aktueller Kandidatenlage wohl eine deutliche Verjüngung erfahren. „Ich freue mich enorm, dass wir einen tollen Mix aus erfahrenen Köpfen und jungen Kandidatinnen und Kandidaten für den Kreisvorstand haben. Wir haben in den letzten Monaten bereits hart daran gearbeitet, um uns als SPD von altem Staub zu befreien, noch stärker nach außen zu wirken und innovativer zu werden“, sagt Leon Hahn. Ziel sei es laut Mitteilung, die SPD nun konsequent zur modernsten und innovativsten Partei am See weiterzuentwickeln.