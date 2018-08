Kreisfamilienfest im Schloss Salem zeigt Retter und Helfer

Das wird ein Fest im Oktober: Am Tag der Deutschen Einheit gibt es in Schloss Salem wieder ein großes Kreisfamilienfest. Das diesjährige Motto „Im Einsatz für das Leben“ soll die Arbeit der vielen engagierten Retter und Helfer würdigen. „Sämtliche große Blaulicht-Organisationen und noch viele weitere Akteure sind auf dem Schlossareal zu Gast und zeigen, was sie für die Sicherheit im Landkreis leisten“, so Landrat Lothar Wölfle. So wird das Schlossareal – das an diesem 3. Oktober kostenlos für alle zugänglich ist – wieder voller buntem Treiben sein, mit Einsatzfahrzeugen, Vorführungen und Mitmachangeboten für Jung und Alt.

„In den Hilfsorganisationen arbeiten Ehrenamtliche und Profis Hand in Hand und sie haben sich für diesen Tag einiges einfallen lassen, um sich der Bevölkerung zu präsentieren. Das verdient doppelt Anerkennung“, sagt dazu Salems Bürgermeister Manfred Härle. So können beispielsweise Kinder ihre Puppen und andere Lieblinge in einer Kuscheltierklinik behandeln lassen. Derweil erleben die Eltern auf einem Anschnallschlitten, welche Kräfte selbst bei einem kleinen Auffahrunfall wirken. Der Rettungshubschrauber „Christoph 45“ wird an diesem Tag seine Einsatzbasis auf das Festgelände verlegen und Spürhunde schnüffeln um die Wette. Dazu gibt es jede Menge Fahrzeuge, Geräte, Boote und Fertigkeiten der Retter und Helfer zu bestaunen.

Das Kreisfamilienfest ist eine gemeinsame Veranstaltung des Bodenseekreises, der Gemeinde Salem und der Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Es findet nur alle zwei Jahre statt und lockt jedes Mal Tausende auf das Schlossareal. Im Mittelpunkt steht dabei immer auch das ehrenamtliche Engagement. Der Eintritt ist kostenlos.