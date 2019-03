Kloster und Schloss Salem starten am 30. März in die Saison

Kloster und Schloss Salem öffnet seine Tore in diesem Jahr früher als sonst: Bereits am 30. März beginnt die Saison. Für Michael Hörrmann, den Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, und Birgit Rückert, die Leiterin der Kloster- und Schlossverwaltung Salem, war das der Anlass, das Jahresprogramm zu präsentieren. Thematisch richtet man den Blick in diesem Jahr nach Frankreich. Dazu gibt es viele Führungen und Veranstaltungen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Das neue Themenjahr der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg befasst sich mit der Geschichte der prägenden Nachbarschaft der zwei Länder rechts und links des Rheins über die Jahrhunderte. Dabei reichen die Themen vom Mittelalter bis in die Gegenwart, von den Kriegen bis zu den Liebesbeziehungen und Ehen und vom Staunen über die jeweils andere Kultur bis zum guten Essen.

Zum Themenjahr bieten Kloster und Schloss Salem verschiedene Sonderführungen an. Ein besonderes Thema liefert die berühmte Orgel des Münsters. Sie stammt von einem Orgelbauer, der in Frankreich gelernt hatte: „Karl Joseph Riepp – ein schwäbischer Orgelbauer aus Dijon“ heißt die Führung aus diesem Anlass. Münsterorganist Patrick Brugger präsentiert und spielt die Salemer Münsterorgel an vier Terminen (1. Juni, 16 Uhr, 7. Juli, 12 Uhr, 14. September, 16 Uhr und 6. Oktober, 12 Uhr). Einen Überblick über alle Veranstaltungen gibt die neue Themenwelt www.ziemlich-gute-freunde.de im Internetportal der Staatlichen Schlösser und Gärten.

Robert Schad, einer der renommiertesten zeitgenössischen Stahlbildhauer, wird 2019 mit mehr als 30 monumentalen Skulpturen in Oberschwaben und am Bodensee zu erleben sein – Kloster und Schloss Salem zeigt ab 25. Mai eine der eindrucksvollen Landmarken des aus Ravensburg stammenden Künstlers.Außerdem spielen bei den Salem-Open-Airs am 16. Juni „die Fantastischen Vier“, gefolgt von Toto am 18. Juli, Rea Garvey am 10. August und Thirty Seconds To Mars am 16. August. Außerdem stehen im Juli und August die Salemer Orgelwochen auf dem Programm.