Kloster und Schloss Salem öffnen wieder

Nach der coronabedingten siebenmonatigen Schließung hat Kloster und Schloss Salem nun wieder seine Tore geöffnet: Für Michael Hörrmann, den Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, und Birgit Rückert, die Leiterin der Kloster- und Schlossverwaltung, war dies der Anlass, das Jahresprogramm zu präsentieren, das das Team der Klosterverwaltung während des Lockdowns vorbereitet hat.

„In der Schließungszeit haben Dr. Birgit Rückert und ihr Team das Angebot für unsere Gäste verbessert, sodass wir jetzt gestärkt auf den Besuchermarkt zurückkehren“, lobt Michael Hörrmann das Engagement der Salemer Klosterverwaltung in einerPressemitteilung des Hauses. So wurde etwa das Appartement des Abtes saniert und damit wieder auf Hochglanz gebracht. Ein paar der Räume – das Münzkabinett und die Privatkapelle des Abtes – können nun wieder besucht werden. Und auch die anderen Bereiche des Appartements werden bald wieder geöffnet sein.

Ein weiteres Projekt ist die Neuaufarbeitung der bereits im Münster existierenden Dachstuhlausstellung, die noch nicht abgeschlossen ist. Aufgrund von Restaurierungsarbeiten im Münster musste diese vorläufig abgebaut werden – da habe sich dann eine Modernisierung der Präsentationsart angeboten, so die Mitteilung weiter. Diese Ausstellung wird zeitnah fertiggestellt und den Besuchern bald wieder zugänglich sein. Stelen und Exponate informieren über 700 Jahre Dachstuhlgeschichte und das ehrgeizige Projekt Abt Anselms II.: ein 60 Meter hoher Vierungsturm mit dem damals aus 16 Glocken bestehenden „Salemer Glockenhimmel“.

„Bald werden Führungen und Veranstaltungen in Kloster und Schloss Salem endlich wieder stattfinden können – natürlich immer entsprechend der jeweils geltenden Corona-Verordnungen“, freut sich Birgit Rückert, . Das Besuchsangebot umfasst momentan individuelle Rundgänge in der Prälatur: in der Bibliothek, im Kaisersaal, im Münzkabinett und in der Abtskapelle sowie im ehemaligen Sommerrefektorium (Betsaal). Ab dem 21. Juni werden zur vollen und halben Stunde dort auch Kurzführungen angeboten, zu denen sich die Gäste individuell einfinden können. Das seit dem letzten Jahr bewährte Format der Kurzführung „Mal schnell ins Münster“ findet dann zweimal täglich statt. Führungen für angemeldete Gruppen werden, soweit die Corona-Vorgaben es erlauben, in Kürze auch wieder möglich sein.

Vom 20. bis 29. August finden vier Konzerte des Kammermusik-Festivals Mozart-Sommer Schloss Salem statt. Auch sechs Orgelkonzerte im Rahmen der „Internationalen Salemer Orgelwochen“ vom 12. Juli bis 23. August stehen auf dem Veranstaltungsplan. Vom 9. bis 12. September öffnet die Messe „Home & Garden“ bereits zum 18. Mal ihre Pforten und ist damit ein fester Bestandteil des reichen Veranstaltungsprogramms von Kloster und Schloss Salem. Am 10. Oktober wird wieder der „Erlebnistag im Kloster“ als Thementag mit einem Konzert im Münster stattfinden. Als Partner der „Bodenseegärten“ kooperieren Kloster und Schloss Salem mit der Landesgartenschau in Überlingen – die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg sind dort mit einer Info-Stele präsent. Entsprechend der dortigen Gartenthematik stellt diese eine bekannte Salemer Persönlichkeit vor: Philipp Theodor Popele (1756-1843) – ein ehemaliger Klosterschüler sowie später Kanzlist und Bursamtschreiber der Abtei – verfasste 1779 ein „Obstbuch“; in diesem illustrierte er in naturgetreuen Aquarellen rund 400 Obstsorten und erläuterte die Reifezeit, Haltbarkeit und das Aussehen der Früchte. Er schuf damit ein bedeutendes Werk.